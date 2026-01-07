Ufficiale
Lumezzane, ceduto in prestito alla Pro Palazzolo il 2007 Edoardo Ferretti
FC Lumezzane comunica di aver finalizzato la cessione temporanea al 30 giugno 2026 del trequartista Edoardo Ferretti, classe 2007, all’AC Pro Palazzolo.
Nel corso della prima parte di stagione il giovane ha fatto l'esordio in prima squadra lo scorso 8 novembre nell'1-1 contro la Pro Patria.
Articoli correlati
Altre notizie Serie C
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: tra certezze spallettiane e voglia di Chiesa. Inter: i dubbi “in corsia” e la concretezza. Roma e Lazio: il lato doloroso del mercato. Como: la lunga attesa degli anti-Fabregas. E le balle-scudetto di Inter, Milan, Napoli
Le più lette
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
A 16 anni voleva smettere, in Austria gol record dopo 6'': chi è Ratkov, il nuovo bomber della Lazio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile