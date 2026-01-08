Fantacalcio, top & flop della 19ª giornata in Serie A

Top & Flop della 19ª giornata al fantacalcio:

TOP

Krstovic: sfrutta al meglio l'occasione e mette a segno una doppietta che permette ai suoi di espugnare il campo di un Bologna in difficoltà. Nel dualismo con Scamacca rimane comunque indietro ma quantomeno ha dimostrato di essere ancora una risorsa per Palladino e per i suoi fantallenatori. Fantavoto 13.5.

Douvikas: quando gioca è una garanzia ed è già a 6 gol in 17 partite giocate, bottino migliore di altri attaccanti ben più blasonati ai nastri di partenza. I problemi e il rendimento di Morata e Diao gli hanno dato l'occasione di prendersi la maglia da titolare e lui la sta sfruttando al meglio. Fantavoto 13.5.

David: immediato riscatto per il canadese dopo il rigore fallito contro il Lecce. Partita buona che viene suggellata prima dall'assist a Miretti e poi dal gol del 3-0. Un giocatore ritrovato a cui ora si chiede un minimo di continuità e starà a lui dimostrare il suo valore. Fantavoto 11.5.

FLOP

Nzola: continua l'anno negativo dell'angolano che dopo l'espulsione folle contro il Parma regala un'altra perla gettando al vento il rigore che poteva riaprire la partita. E' evidente che da lui ci si possa aspettare poco e, voci di mercato a parte, il consiglio è di venderlo o svincolarlo alla prossima occasione utile. Fantavoto 1.5.

Muharemovic: tante prestazioni e ottimo rendimento per una delle sorprese del campionato che ha regalato già 1 gol e 1 assist. Contro la Juventus arriva il primo autogol frutto di una giocata avventata che indirizza una partita comunque dominata dai bianconeri. Tutto fa pensare ad un incidente di percorso, potete ancora riporre fiducia in lui. Fantavoto 2.5.

Comuzzo: prestazione pessima per il giovane difensore viola, mai sicuro e sempre in affanno oltre che essere colpevole sul rigore che nega ai suoi una vittoria che sembrava ormai conquistata. Le alternative ci sono anche se non sono appetibilissime, ma se continua così rischia seriamente il posto che con Vanoli sembrava aver ritrovato. Fantavoto 4.