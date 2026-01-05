Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma

Marco Conterio
© foto di www.imagephotoagency.it
Marco Conterio
Oggi alle 17:00
Marco Conterio
TuttoMercatoWeb in Podcast
Una storia incredibile, quella di Evan Ferguson. Che al Brighton con Roberto De Zerbi era una delle migliori gemme di tutta la Premier League. Il futuro del calcio irlandese, dei Seagulls, Come è finito il centravanti classe 2004 di Bettystown da questo status all'essere una meteora della Roma?

Tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Gasperini dopo l'Atalanta parla anche di Ferguson
Il mister della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la sfida esterna sul campo dell'Atalanta persa per 1-0 e valevole per la 18^ giornata di Serie A.
Che idea si è fatto sul gol e sulla prestazione?
"Non ho avuto ancora modo di vederlo, non riesco a dare un giudizio. Peccato aver preso un gol così, dopo aver sfiorato il vantaggio in modo clamoroso. L'Atalanta è molto forte, questo lo sapevo. Sono contento della Roma, ha avuto ottime opportunità. Non siamo stati da meno dell'Atalanta".
Ferguson e Dovbyk potevano fare di più?
"Non è facile, ci sono avversari forti e fisici. La Roma ha fatto la sua partita e creato più occasioni dell'Atalanta, che quando riparte lo fa con qualità e forza fisica. Peccato non aver concretizzato, queste partite viaggiano sugli episodi e noi stasera non li abbiamo avuti a favore".

