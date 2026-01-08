Spezia, Donadoni: "Col SudTirol fondamentali i duelli. Chi arriva qui deve esser motivato"

Come di consueto all'antivigilia del confronto, in casa Spezia è mister Roberto Donadoni a parlare della sfida contro il SudTirol, la prima dopo la sosta natalizia e l'ultima del girone di andata del campionato di Serie B. Gli aquilotti arrivano dal successo sul Pescara, che ha chiuso il 2025, e adesso vogliono iniziare al meglio il nuovo anno: "Ho ritrovato la squadra così come l’avevo lasciata e ho ritrovato i ragazzi in forma, anzi, qualcuno ha perso anche qualche chilo durante la breve sosta - riportano i canali ufficiali de club -. Abbiamo lavorato sempre molto bene, oggi è stato un po' più difficile a causa del campo leggermente ghiacciato, ma sono situazioni che possono capitare in inverno".

Andando quindi alla rosa: "Abbiamo avuto fin da subito a disposizione i nuovi innesti di Sernicola e Radunovic, li ho trovati bene e con gli stimoli giusti, a breve si aggiungerà Adamo: ciò che importa è che arrivino calciatori che abbiano la determinazione giusta e gli stimoli giusti per venire a Spezia, dove serve attenzione e carica ai massimi livelli. Ci prepariamo a una partita non semplice contro un avversario che sta lottando come noi e quindi serviranno attenzione e determinazione per affrontare il match. Ma in generale, qui c’è una grande unità d’intenti, Melissano, Gazzoli e il Presidente stanno operando molto bene e questo agevola il tutto. La squadra però deve rimanere concentrata solo sulla gara. Il modulo? A oggi abbiamo messo dentro un calciatore di campo come Sernicola, vedremo man mano fino a fine mese quali altri calciatori entreranno, e di conseguenza potremmo fare valutazioni tattiche differenti".

Parlando quindi del SudTirol: "È un avversario tosto, con mentalità e forte fisicamente; é una squadra che bada alla sostanza, pertanto dobbiamo attenderci una partita in cui i duelli saranno fondamentali contro una squadra che é tra le migliori nei duelli 1 contro 1 e tra le squadre che crossano di più: serviranno davvero grande attenzione e intensità".