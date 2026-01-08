8 gennaio 1998, l'Inter di Ronaldo e Zanetti prende cinque sberle da un derelitto Milan

L'8 gennaio del 1998, a San Siro, va in scena la Coppa Italia. Ma non è una partita qualunque, perché è Milan-Inter, il derby. Da una parte un Milan in crisi in campionato, che arriverà al decimo posto nonostante in panchina ci sia un mostro sacro come Fabio Capello. L'Inter farà molto meglio, perché arriva al secondo posto e vincerà la Coppa UEFA, con la presenza di Ronaldo e Zamorano in attacco, Simeone a centrocampo, Zanetti, Bergomi o Pagliuca. Una formazione che va in crisi solamente quella sera, imbambolata davanti alle folate rossonere.

Andranno in rete Albertini, Ganz, Savicevic e Nilsen, su punizione, decisamente nome meno altisonante rispetto agli altri. Un autogol di Colonnese completa il desolante quadro di un cinque a zero che viene ancora ricordato come un match dove non c'è stata storia.

MILAN-INTER 5-0

Marcatori: 29′ Albertini (rig.), 33′ Ganz, 44′ Savicević, 46′ aut. Colonnese, 60′ Nilsen.

MILAN (4-4-2)

S. Rossi; Nilsen (86′ Cardone), Costacurta, Desailly, Maldini; Ba, Albertini, Boban (49′ Maini), Leonardo; Savicević, Ganz (64′ A. Andersson).

A disposizione: Taibi, Daino, Donadoni, Kluivert.

Allenatore: Capello.

INTER (4-4-2)

Pagliuca; Bergomi, Sartor (46′ Galante), Colonnese, West; Moriero (56′ Recoba), Simeone, Cauet, J. Zanetti; Zamorano (56′ Djorkaeff), Ronaldo.

A disposizione: Mazzantini, Torretta, Polenghi.

Allenatore: Simoni.