Avellino, nome nuovo per la mediana: piace Faticanti della Juventus Next Gen

L'Avellino è attivo sul mercato alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo. Il club irpino deve colmare le lacune lasciate da Emmanuel Gyabuaa, destinato al rientro all'Atalanta prima di una nuova cessione in prestito, e da Marco Armellino, fermo da gennaio e alle prese con un infortunio.

Dopo i sondaggi per Ignacchiti e Coli Saco, emerge una nuova pista. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i biancoverdi avrebbero messo nel mirino Giacomo Faticanti, giovane mediano classe 2003 in forza alla Juventus Next Gen. Il giocatore, cresciuto nel settore giovanile della Roma, sta vivendo una stagione positiva con 19 presenze, 2 reti e un assist all'attivo.

La dirigenza dell'Avellino valuta il profilo del centrocampista per dare maggiore qualità e alternative tattiche a un reparto che necessita di innesti immediati.