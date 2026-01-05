Torino-Udinese, le probabili formazioni: Zapata più di Simeone. Runjaic conferma tutti

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Torino-Udinese (Mercoledì 7 gennaio, ore 20.45, arbitra Maresca, diretta tv su DAZN).

Come arriva il Torino.

Il Torino si tuffa subito sull’Udinese, Baroni valuta le condizioni dei suoi giocatori dopo la vittoria di Verona. La difesa ha funzionato e si va verso la conferma del terzetto Ismajli-Maripan-Coco davanti a Paleari, in regia Asllani è ormai fuori dai radar e Ilkhan cerca la seconda titolarità di fila. Casadei ha mandato segnali a Verona con il primo gol stagionale e insidia Gineitis, mentre Vlasic sarà l’altra mezzala. Anche Aboukhlal ha convinto a sinistra, se Pedersen non dovesse farcela verrebbe rilanciato con Lazaro sull’out opposto. In attacco scalpita Zapata, può far rifiatare Simeone e far coppia con Adams. Da Torino, Emanuele Pastorella.

Come arriva l'Udinese.

L’Udinese si prepara a tornare in campo contro il Torino e non ci dovrebbero essere particolari stravolgimenti rispetto alla squadra vista contro il Como. Si ripartirà dal 3-5-2, con Padelli in questo momento favorito per un posto in porta. In difesa può rientrare Solet insieme a Kabasele e Kristensen, con Bertola esterno sinistro e Zanoli esterno destro. In mediana Karlstrom andrà in cabina di regia, con Ekkelenkamp e Piotrowski sulle mezzali. Davanti coppia d’attacco formata da Zaniolo e Davis. Da Udine, Davide Marchiol.