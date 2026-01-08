TMW
Modena, niente cessione per Dellavalle. Il difensore è fuori dal mercato
Nonostante il forte interesse del Pescara e le sole cinque presenze messe a referto finora, Alessandro Dellavalle, difensore classe 2004 approdato in prestito dal Torino nell'estate 2024, continuerà la sua avventura al Modena.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, infatti, la dirigenza del club emiliano non avrebbe alcuna intenzione di privarsi del calciatore cresciuto nelle giovanili granata.
Dellavalle, dunque, è da considerarsi, almeno per il momento, fuori dal mercato.
