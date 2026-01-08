Ufficiale La Juventus Women saluta Cascarino. La calciatrice passa in prestito al West Ham

Si chiude l'avventura italiana di Estelle Cascarino, che dopo due anni lascia la Juventus Women per approdare al West Ham: la calciatrice francese approda alla formazione inglese con la formula del prestito secco, quindi fino al 30 giugno 2026.

Di seguito, il comunicato della società torinese:

"Dopo due stagioni si separano le strade della Juventus Women e di Estelle Cascarino, che vestirà la maglia del West Ham.

La giocatrice francese classe 1997 si trasferisce infatti in Inghilterra con la formula del prestito fino al 30 giugno 2026.

Arrivata in bianconero nell’estate del 2023 dal Paris Saint-Germain, Estelle ha collezionato 51 presenze complessive, tenendo in considerazione tutte le competizioni, con la nostra maglia, prendendo parte alla conquista di tre trofei: uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Nel corso della sua esperienza a Torino ha sempre garantito affidabilità, professionalità e grande applicazione, mettendo le sue qualità al servizio della squadra sia dentro che fuori dal campo.

Ad attenderla ora una nuova avventura in Women’s Super League: in bocca al lupo, Estelle!".