Sorrento, arriva a titolo definitivo dal Crotone l'esterno classe 1994 Federico Ricci
Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di essersi assicurato, a titolo definitivo dal Crotone, il diritto alle prestazioni sportive di Federico Ricci.
Ricci, nato a Roma il 27 maggio del 1994, è un attaccante di piede mancino cresciuto nel settore giovanile della Roma e con all’attivo 48 presenze e tre gol in A (dove ha giocato con Sassuolo, Crotone, Genoa e Roma).
Per lui anche 166 gettoni e 18 reti in B oltre a 56 apparizioni e 6 reti in Serie C (categoria nella quale ha vestito le maglie di Perugia e Crotone).
Ricci si è aggregato oggi ai suoi nuovi compagni ed è quindi già a disposizione di mister Serpini.
Editoriale di Marco Conterio Il progetto di Comolli è chiaro e può cambiare il mercato di gennaio. Il prossimo passo della rivoluzione solo in estate. David, la gestione del club e di Spalletti: chapeau
