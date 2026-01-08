Ufficiale Sorrento, arriva a titolo definitivo dal Crotone l'esterno classe 1994 Federico Ricci

Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di essersi assicurato, a titolo definitivo dal Crotone, il diritto alle prestazioni sportive di Federico Ricci.

Ricci, nato a Roma il 27 maggio del 1994, è un attaccante di piede mancino cresciuto nel settore giovanile della Roma e con all’attivo 48 presenze e tre gol in A (dove ha giocato con Sassuolo, Crotone, Genoa e Roma).

Per lui anche 166 gettoni e 18 reti in B oltre a 56 apparizioni e 6 reti in Serie C (categoria nella quale ha vestito le maglie di Perugia e Crotone).

Ricci si è aggregato oggi ai suoi nuovi compagni ed è quindi già a disposizione di mister Serpini.