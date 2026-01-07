Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
TMW Radio

Gasperini-Roma, che succede ora? Il commento degli opinionisti

TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:00
TMWRadio Redazione

Gian Piero Gasperini non parla dopo la vittoria della sua Roma a Lecce e si parla di malumori con il ds Massara. Oggi incontro con la società per chiarire, ma cosa aspettarsi ora? Ecco cosa hanno detto gli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Gasperini fa un solo nome, se poi non arriva è logico che si innervosisca. Massara fa il suo lavoro, però se prima assicura che arriva un calciatore e poi ci sono problemi, non ti innervosisci? Secondo me anche l'infortunio di Dovbyk lo ha fatto arrabbiare. Se vuoi Zirkzee e Raspadori, qualcuno deve andare via. Devi monetizzare. Dovbyk doveva andare al West Ham, che ha preso Castellanos, quindi ora cancello chiuso. Ora si fa male, come lo vendi? Ferguson è in prestito e devi parlarci col Brighton per riprenderlo, quindi ora che fai? Riesci a liberare la casella attaccante? Zirkzee mi sembra lontano, Raspadori dice Massara che ci sarà a giorni una decisione in un senso o nell'altro, e questo fa rabbrividire".

Mimmo Cugini: "Le operazioni che vuole Gasperini sono complicate, ma i rapporti tra Massara e Gasperini sono il tema. Sono un po' tesi da agosto, ci vuole un po' di chiarezza sulle aspettative e gli obiettivi della società. Se chiede giocatori Gasp è perché vuole fare uno step ulteriore. Ha fatto un lavoro eccellente ora. Gasp ci spera di arrivare tra le prime quattro. La situazione Lazio è differente, ma è più semplice paradossalmente. Gasp e Massara devono trovare una quadra per il bene della Roma, la Lazio invece più di tanto non può fare. Molto spesso gli allenatori sono un po' costretti a subire certe operazioni di mercato e cercano delle alternative. Io non vedo due situazioni vicine a un finale clamoroso. Poi a fine gennaio magari le situazioni potrebbero peggiorare...".

Stefano Colantuono: "Gli allenatori non sono mai soddisfatti, ma francamente non ci credo. Il mercato è sempre molto complicato, ma fa parte del gioco. Certo, ieri hanno fatto gol tutti e due gli attaccanti, che magari potrebbero aver lenito le richieste di Gasperini. Ad ogni modo rispetto alle altre qualche problema in attacco c'è se si vuole fare un certo tipo di campionato. Penso comunque che qualcuno arriverà".

Stefano Mattei: "Non sento aria di dimissioni nè per Gasperini nè per Sarri alla Lazio. E' vero che i rapporti tesi ci sono tra Massara e Gasp da agosto, ma i rapporti ci sono. In casa Lazio diluvia, meglio avere rapporti tesi che essere presi in giro come sta capitando a Sarri, che è stato tenuto all'oscuro del blocco del mercato, chiede un tipo di calciatore in attacco e gli prendono invece uno diverso. Gasperini ha poi come obiettivo la Champions, ma dall'altra parte c'è una presa in giro che ha ridimensionato la Lazio, che naviga a metà classifica. Sarri credo che difficilmente rimarrà a giugno così. Aveva avuto delle garanzie in estate sul fare mercato a gennaio. Oggi Lazio-Fiorentina diventa importante. E diventerà importante cosa dirà Fabiani prima della partita sul mercato e la replica di Sarri alla fine".

