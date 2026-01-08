TMW
Torino, asse di mercato col Napoli: sondaggio per Obaretin e piace anche Marianucci
Il Torino guarda al presente ma soprattutto al futuro della propria difesa. Nelle ultime ore il club granata ha chiesto informazioni per Nosa Edward Obaretin, centrale classe 2003 oggi all’Empoli ma di proprietà del Napoli. Un profilo giovane, fisico e già rodato, che rientra perfettamente nei parametri di ringiovanimento tracciati dalla dirigenza di Cairo.
Il contatto con il Napoli non si esaurisce però su Obaretin. L’asse Torino-Napoli potrebbe infatti allargarsi anche a Luca Marianucci, altro difensore seguito con attenzione dal club granata. L’idea è quella di costruire un’operazione più ampia, sfruttando i buoni rapporti tra i due club e consegnando a mister Baroni due rinforzi.
