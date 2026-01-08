TMW Lazio scatenata, definito anche l'arrivo di Taylor: atteso nella capitale già questa sera

La Lazio chiude un altro colpo, dopo l'arrivo di Petar Ratkov dal Salisburgo in sostituzione di Valentin Castellanos, attaccante volato a Londra per indossare la maglia del West Ham. In queste ore infatti la società del presidente Claudio Lotito ha chiuso l'operazione che porterà a Formello Kenneth Taylor, centrocampista in arrivo dall'Ajax.

Per il cartellino del giocatore la Lazio ha messo in conto un esborso da circa 15 milioni di euro complessivi, con Taylor che è atteso nella Capitale già questa sera e con le visite mediche programmate già per la mattinata di domani, fra Villa Mafalda e Isokinetic. Classe 2002, il centrocampista olandese in questa stagione col club di Amsterdam ha messo insieme un totale di 19 presenze con 2 gol e 4 assist all'attivo.

L'acquisto di Taylor arriva poche ore dopo l'addio a Matteo Guendouzi: il centrocampista francese, dopo aver giocato ieri sera contro la Fiorentina e salutato i tifosi biancocelesti al termine del match, questa mattina si è imbarcato su un volo privato dall'aeroporto di Ciampino per raggiungere Istanbul, dove sosterrà le visite mediche prima di firmare per il Fenerbahce. La Lazio, dalla sua cessione, incasserà 27 milioni più due di bonus, mantenendo così un tesoretto per ulteriori acquisti anche al netto dell'arrivo di Taylor.