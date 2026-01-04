Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali

Podcast TMW
L’attacco della Juventus fa molto discutere, ma a livello numerico non ci sono dubbi: è a centrocampo che Luciano Spalletti immagina e attende rinforzi. Nell’immediato, e anche sul lungo periodo: ai bianconeri serve un cervello lì nel mezzo.
Il nome più caldo per il regista, la priorità del momento per il CEO Damien Comolli, è quello di Guido Rodriguez, argentino del West Ham che non comporterebbe un grosso esborso economico. Il sogno, per l’estate, è riportare Sandro Tonali, faro del Newcastle, in Serie A.
Ne parliamo nel podcast di TuttoMercatoWeb di oggi: ascoltalo gratuitamente.
