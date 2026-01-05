Cremonese-Cagliari, le probabili formazioni: Sanabria cerca spazio. Torna dal 1' Borrelli

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Cremonese-Cagliari (Giovedì 8 gennaio, ore 18.30, arbitra Bonacina, diretta tv su DAZN).

Come arriva la Cremonese.

Dopo la sconfitta di Firenze contro la Fiorentina, arrivata al secondo minuto di recupero ma comunque per molti versi meritata, la Cremonese ripartirà dalla sfida interna contro il Cagliari, alla caccia di punti fondamentali per raggiungere la salvezza. Con la classifica che continua comunque a sorridere, Davide Nicola sembra essere orientato a confermare gran parte della squadra che non ha portato via punti dal Franchi. Davanti ad Audero ci saranno Terracciano, Baschirotto e Folino, che prenderà il posto ancora una volta di Bianchetti, infortunato al pari del solito Collocolo. A centrocampo spazio a Payero, Bondo e Vandeputte, con Barbieri e Pezzella ad agire sulle corsie laterali. In attacco confermati sia Vardy che Bonazzoli, con Sanabria che scalpita e spera di avere più spazio.

Come arriva il Cagliari.

Restano i punti interrogativi sulla possibilità di rivedere Yerry Mina in campo come titolare per la partita contro la Cremonese. Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane sta ancora valutando le condizioni del colombiano, che verranno rese note nei prossimi giorni. Il mister dei sardi sembra orientato sul 3-5-2. Caprile naturalmente in porta. La difesa dovrebbe vedere Zappa, Luperto e Rodriguez, come contro il Milan. A centrocampo sembrerebbero esserci Palestra, Prati, Mazzitelli (in caso di mancato recupero di Deiola), Adopo e Obert. La coppia d'attacco dovrebbe rivedere invece titolare Borrelli e uno tra Esposito e Kiliçsoy, con il primo che sembra essere favorito. Da Cagliari, Elena Accardi