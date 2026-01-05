Milan-Genoa, le probabili formazioni: torna Pulisic. Fullkrug ancora in panchina

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Milan-Genoa (Giovedì 8 gennaio, ore 20.45, arbitra Mariani, diretta tv su DAZN).

Come arriva il Milan.

Rispetto alla trasferta di Cagliari, Massimiliano Allegri proverà a recuperare sia Christopher Nkunku che Christian Pulisic, mentre appare scontato il rientro tra i titolari, dopo i rispettivi acciacchi patiti in Sardegna, di Matteo Gabbia e di Strahinja Pavlovic. Con il rientro dei due centrali in difesa, completata da Fikayo Tomori, Davide Bartesaghi tornerà nel suo ruolo di esterno sinistro di centrocampo; in mediana, confermato tutto il reparto: Alexis Saelemaekers a destra, in mezzo Luka Modric, Adrien Rabiot e Youssouf Fofana, in vantaggio su Ruben Loftus-Cheek. L’inglese potrebbe anche giocare in attacco, se Allegri dovesse ritenere opportuno non rischiare Pulisic dal primo minuto al fianco di Rafael Leao. Niclas Fullkrug in panchina. Da Milano, Antonello Gioia.

Come arriva il Genoa.

Il pareggio casalingo contro il Pisa ha lasciato tanto amaro in bocca nell’ambiente rossoblù. Il tecnico Daniele De Rossi potrebbe cambiare qualcosa per la sfida di San Siro contro il Milan. Resta in dubbio Otoa. Il difensore danese ha rimediato una contusione alla tibia nell’ultima gara di campionato ma è in fase di recupero. Al momento però la sua presenza è più per la panchina che dal primo minuto con Marcandalli, Ostigard e Vasquez che dovrebbero formare il terzetto difensivo davanti a Leali. A centrocampo potremmo divedere Malinovskyi con Frendrup e Thorsby ai lati ma Ellertsson e Masini scalpitano dopo una prova non positiva specialmente del centrocampista ucraino. Meno dubbi sulle fasce con Norton-Cuffy e Martin che giocheranno rispettivamente a destra e a sinistra (anche se Sabelli, che è più difensivo, può insidiare l’inglese) mentre Colombo e Vitinha dovrebbero essere le punte. Da Genova, Andrea Piras.