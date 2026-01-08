Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La risoluzione consensuale di Tudor è un regalo alla Juve. Ora manca solo Thiago Motta

La risoluzione consensuale di Tudor è un regalo alla Juve. Ora manca solo Thiago MottaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 15:11Serie A
Andrea Losapio

"Avere 10 anni di contratto a me cambia poco". A dirlo è stato Igor Tudor, nella sua conferenza stampa di presentazione, nove mesi e qualche giorno fa. A fine marzo era diventato allenatore della Juventus, completando un percorso che lo aveva portato anche al Galatasaray, alla Lazio e all'Olympique Marsiglia, spesso dando le dimissioni quando le cose potevano non piacergli più. Aveva firmato fino al 30 di giugno, poi è stato confermato per due anni.

Nelle scorse ore è arrivato anche l'accordo per risolvere il contratto, probabilmente con una buonuscita. Una mossa che aiuta e alleggerisce il bilancio della Juve di qualcosina, perché nel prossimo anno e mezzo avrebbe preso circa 9 milioni di euro (lordi). Non è (ancora) dato sapere quanto abbia lasciato sul tavolo, ma è comunque una soluzione da "juventino" quale si è professato sin dalla prima ora. Perché poteva tranquillamente rimanere fermo ancora per un po', magari fino a fine stagione, e poi risolvere per trovare una panchina in estate, senza del resto troppi problemi. Chissà quale sarà la sua prossima avventura, ma così non ci sono più tre tecnici a libro paga.

Ora ci sono Spalletti e Thiago Motta. Il primo fino al 30 giugno del 2026, il secondo al 2027, con stipendio da 4 milioni annui, il doppio lordi.

Articoli correlati
La Juventus alleggerisce il proprio bilancio: risolto il contratto con Igor Tudor... La Juventus alleggerisce il proprio bilancio: risolto il contratto con Igor Tudor
Tudor e Juric? Dawidowicz: "Per me sono top. Fossi un allenatore prenderei Coppola"... Tudor e Juric? Dawidowicz: "Per me sono top. Fossi un allenatore prenderei Coppola"
Paratici: "Legato a Tudor, mi spiace per l'esonero. Era arrivato alla Juve dopo esperienze... Paratici: "Legato a Tudor, mi spiace per l'esonero. Era arrivato alla Juve dopo esperienze importanti"
Altre notizie Serie A
Lecce, nuova idea per il centrocampo. Occhi in Austria: contatti con il Grazer per... Lecce, nuova idea per il centrocampo. Occhi in Austria: contatti con il Grazer per Fofana
Como, Fabregas: "Ora la squadra capisce che non bisogna essere solamente belli" Live TMWComo, Fabregas: "Ora la squadra capisce che non bisogna essere solamente belli"
Dovbyk da Conte, Lucca per Gasperini. A chi converrebbe uno scambio del genere? Dovbyk da Conte, Lucca per Gasperini. A chi converrebbe uno scambio del genere?
La risoluzione consensuale di Tudor è un regalo alla Juve. Ora manca solo Thiago... La risoluzione consensuale di Tudor è un regalo alla Juve. Ora manca solo Thiago Motta
Ordine: "Arbitri, sì alla separazione delle carriere fra direttori in campo e varisti"... TMW RadioOrdine: "Arbitri, sì alla separazione delle carriere fra direttori in campo e varisti"
La lettura post Verona di Milinkovic: "Zero problemi di approccio, forse eravamo... La lettura post Verona di Milinkovic: "Zero problemi di approccio, forse eravamo stanchi"
La Juventus alleggerisce il proprio bilancio: risolto il contratto con Igor Tudor... TMWLa Juventus alleggerisce il proprio bilancio: risolto il contratto con Igor Tudor
Lecce a caccia di gol e qualità: passi avanti per Gandelman del Gent Lecce a caccia di gol e qualità: passi avanti per Gandelman del Gent
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il progetto di Comolli è chiaro e può cambiare il mercato di gennaio. Il prossimo passo della rivoluzione solo in estate. David, la gestione del club e di Spalletti: chapeau
Le più lette
1 Milan-Genoa, le probabili formazioni: torna Pulisic. Fullkrug ancora in panchina
2 Serie A, 19ª giornata LIVE: torna la coppia Pulisic-Leao. Vardy dal 1'
3 Torino-Udinese, le probabili formazioni: Zapata più di Simeone. Runjaic conferma tutti
4 Cremonese-Cagliari, le probabili formazioni: Sanabria cerca spazio. Torna dal 1' Borrelli
5 Il progetto di Comolli è chiaro e può cambiare il mercato di gennaio. Il prossimo passo della rivoluzione solo in estate. David, la gestione del club e di Spalletti: chapeau
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, ecco il sostituto di Castellanos. Preso a titolo definitivo il serbo Petar Ratkov
Immagine top news n.1 Atalanta, accelerata per Giovane dopo addio di Brescianini. Obiettivo primario per Palladino
Immagine top news n.2 Lazio scatenata, definito anche l'arrivo di Taylor: atteso nella capitale già questa sera
Immagine top news n.3 Fiorentina, è fatta per Brescianini, le cifre. L'obbligo scatterà in caso di salvezza
Immagine top news n.4 Guendouzi lascia la Lazio. Le immagini della sua partenza per Istanbul
Immagine top news n.5 Guendouzi, il Fenerbahce ha battuto ogni record di spesa. Un'altra volta dopo sei mesi
Immagine top news n.6 Torino, asse di mercato col Napoli: sondaggio per Obaretin e piace anche Marianucci
Immagine top news n.7 Il duro sfogo di Lotito: "Devo prendere una mitragliatrice e sparare a tutta la classe arbitrale?"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
Immagine news podcast n.2 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Immagine news podcast n.3 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
Immagine news podcast n.4 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Ordine: "Arbitri, sì alla separazione delle carriere fra direttori in campo e varisti"
Immagine news Serie C n.2 Matteassi: “Mercato vivace, ma quando le cose vanno bene bisogna stare attenti"
Immagine news Altre Notizie n.3 Gasperini-Roma, che succede ora? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Como, Fabregas: "Ora la squadra capisce che non bisogna essere solamente belli"
Immagine news Serie A n.2 Dovbyk da Conte, Lucca per Gasperini. A chi converrebbe uno scambio del genere?
Immagine news Serie A n.3 La risoluzione consensuale di Tudor è un regalo alla Juve. Ora manca solo Thiago Motta
Immagine news Serie A n.4 Ordine: "Arbitri, sì alla separazione delle carriere fra direttori in campo e varisti"
Immagine news Serie A n.5 La lettura post Verona di Milinkovic: "Zero problemi di approccio, forse eravamo stanchi"
Immagine news Serie A n.6 La Juventus alleggerisce il proprio bilancio: risolto il contratto con Igor Tudor
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, niente cessione per Dellavalle. Il difensore è fuori dal mercato
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Donadoni: "Col SudTirol fondamentali i duelli. Chi arriva qui deve esser motivato"
Immagine news Serie B n.3 Cesena, attesa per la ricapitalizzazione: si accelera per Valoti e Cerri
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 19ª giornata: minuto di silenzio per le vittime di Crans-Montana
Immagine news Serie B n.5 Avellino, nome nuovo per la mediana: piace Faticanti della Juventus Next Gen
Immagine news Serie B n.6 Venezia, colpo dalla Norvegia: fatta per l'arrivo di Farji dallo Stromsgodset
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sorrento, arriva a titolo definitivo dal Crotone l'esterno classe 1994 Federico Ricci
Immagine news Serie C n.2 Guidonia Montecelio, risolto il prestito di Walter Coscia: il giocatore torna alla Gelbison
Immagine news Serie C n.3 Catania, pressing su Mirko Miceli: presentata la prima offerta al Monopoli
Immagine news Serie C n.4 Bellini quarto giocatore in C a toccare quota 10 gol: "Prima, però, gli obiettivi della mia Pianese"
Immagine news Serie C n.5 Il capitano saluta la Triestina. Ionita passa all'Arezzo: contratto fino al 2027
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, Fantoni ad un passo dall'addio: vicina la chiusura con la Virtus Verona
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Genoa, per Allegri vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio Fiorentina
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Fiorentina, sfida ad alta tensione all'Olimpico
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, Kramzar: "Qui posso crescere ancora tanto. E la squadra crescere con me"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Della Peruta va in prestito al Feyenoord. Dove ritrova la sorella
Immagine news Calcio femminile n.3 La Juventus Women saluta Cascarino. La calciatrice passa in prestito al West Ham
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, ceduta Katja Schroffenegger a titolo definitivo alla Ternana
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, in dirittura d'arrivo la cessione di Peyraud-Magnin: giocherà nel Denver Summit
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, doppia uscita in prestito: Libran va al Servette, Ferraresi alla Res Roma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)