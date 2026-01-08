TMW La Juventus alleggerisce il proprio bilancio: risolto il contratto con Igor Tudor

La Juventus ha risolto il contratto con Igor Tudor, rinnovato la scorsa estate - era il 13 giugno, in realtà - appena prima del Mondiale per Club fino al 2027, con inserimento nel vincolo anche di un'opzione per estendere di un altro anno e arrivare quindi al 2028.

Secondo quanto appreso da TMW, le parti coinvolte hanno raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto di Tudor con la Juventus, con il bilancio bianconero che potrà quindi alleggerirsi rispetto alla voce che comportava il pagamento del suo emolumento. Da ricordare che Tudor non potrà allenare un'altra squadra di Serie A in questa stagione da regolamenti, avendola cominciata da tecnico della Juve.

Tudor era stato esonerato dalla Juventus lo scorso 27 ottobre, il giorno dopo la sconfitta per 1-0 contro la Lazio, e sostituito prima ad interim da Brambilla per la successiva sfida contro l'Udinese e poi in pianta stabile da Spalletti. Di seguito un passaggio dal comunicato della Juventus contenente la notizia della scelta di cambiare allenatore: "Juventus Football Club comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci".