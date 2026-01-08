Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Catania, pressing su Mirko Miceli: presentata la prima offerta al Monopoli

Catania, pressing su Mirko Miceli: presentata la prima offerta al MonopoliTUTTO mercato WEB
© foto di Carlo Giacomazza/CGP Photo Agency
Luca Bargellini
Oggi alle 14:05Serie C
Luca Bargellini

Il Catania lavora per rinforzare la difesa in vista della seconda parte di stagione. Tra i profili seguiti con maggiore insistenza spicca quello di Mirko Miceli, difensore del Monopoli già nel mirino rossazzurro in passato e cresciuto proprio nel vivaio etneo.

Secondo quanto riportato da Catanista.com, il club siciliano avrebbe formulato un'offerta da circa 40mila euro per il cartellino del giocatore, puntando sulla volontà del calciatore di tornare a vestire la maglia rossazzurra. Il Monopoli, però, non ha fretta di chiudere: il club pugliese dispone di una clausola per il rinnovo automatico e vorrebbe monetizzare di più dalla cessione per garantirsi maggiore margine di manovra sul mercato.

La trattativa appare complessa e destinata a protrarsi. Il nodo principale resta l'individuazione di un sostituto da parte del Monopoli.

Articoli correlati
Matteassi: “Mercato vivace, ma quando le cose vanno bene bisogna stare attenti" Matteassi: “Mercato vivace, ma quando le cose vanno bene bisogna stare attenti"
Roselli:" Mercato di gennaio? Serve a puntellare. E sugli attaccanti si decide la... Roselli:" Mercato di gennaio? Serve a puntellare. E sugli attaccanti si decide la stagione"
Livorno, innesto d'esperienza in mezzo al campo: arriva Luperini dal Catania Livorno, innesto d'esperienza in mezzo al campo: arriva Luperini dal Catania
Altre notizie Serie C
Ternana, arriva già il primo colpo per Foresti. Accordo con l'Avellino per Panico... Ternana, arriva già il primo colpo per Foresti. Accordo con l'Avellino per Panico
Sorrento, arriva a titolo definitivo dal Crotone l'esterno classe 1994 Federico Ricci... UfficialeSorrento, arriva a titolo definitivo dal Crotone l'esterno classe 1994 Federico Ricci
Guidonia Montecelio, risolto il prestito di Walter Coscia: il giocatore torna alla... UfficialeGuidonia Montecelio, risolto il prestito di Walter Coscia: il giocatore torna alla Gelbison
Catania, pressing su Mirko Miceli: presentata la prima offerta al Monopoli Catania, pressing su Mirko Miceli: presentata la prima offerta al Monopoli
Bellini quarto giocatore in C a toccare quota 10 gol: "Prima, però, gli obiettivi... Esclusiva TMWBellini quarto giocatore in C a toccare quota 10 gol: "Prima, però, gli obiettivi della mia Pianese"
Il capitano saluta la Triestina. Ionita passa all'Arezzo: contratto fino al 2027 UfficialeIl capitano saluta la Triestina. Ionita passa all'Arezzo: contratto fino al 2027
Vicenza, Fantoni ad un passo dall'addio: vicina la chiusura con la Virtus Verona Vicenza, Fantoni ad un passo dall'addio: vicina la chiusura con la Virtus Verona
Foggia, arriva in prestito dal Bologna il classe 2005 Lorenzo Menegazzo UfficialeFoggia, arriva in prestito dal Bologna il classe 2005 Lorenzo Menegazzo
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il progetto di Comolli è chiaro e può cambiare il mercato di gennaio. Il prossimo passo della rivoluzione solo in estate. David, la gestione del club e di Spalletti: chapeau
Le più lette
1 Milan-Genoa, le probabili formazioni: torna Pulisic. Fullkrug ancora in panchina
2 Serie A, 19ª giornata LIVE: torna la coppia Pulisic-Leao. Vardy dal 1'
3 Torino-Udinese, le probabili formazioni: Zapata più di Simeone. Runjaic conferma tutti
4 Cremonese-Cagliari, le probabili formazioni: Sanabria cerca spazio. Torna dal 1' Borrelli
5 Il progetto di Comolli è chiaro e può cambiare il mercato di gennaio. Il prossimo passo della rivoluzione solo in estate. David, la gestione del club e di Spalletti: chapeau
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, ecco il sostituto di Castellanos. Preso a titolo definitivo il serbo Petar Ratkov
Immagine top news n.1 Atalanta, accelerata per Giovane dopo addio di Brescianini. Obiettivo primario per Palladino
Immagine top news n.2 Lazio scatenata, definito anche l'arrivo di Taylor: atteso nella capitale già questa sera
Immagine top news n.3 Fiorentina, è fatta per Brescianini, le cifre. L'obbligo scatterà in caso di salvezza
Immagine top news n.4 Guendouzi lascia la Lazio. Le immagini della sua partenza per Istanbul
Immagine top news n.5 Guendouzi, il Fenerbahce ha battuto ogni record di spesa. Un'altra volta dopo sei mesi
Immagine top news n.6 Torino, asse di mercato col Napoli: sondaggio per Obaretin e piace anche Marianucci
Immagine top news n.7 Il duro sfogo di Lotito: "Devo prendere una mitragliatrice e sparare a tutta la classe arbitrale?"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
Immagine news podcast n.2 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Immagine news podcast n.3 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
Immagine news podcast n.4 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Paganini: "Accordo Milan-Vlahovic da non escludere. Arbitri, serve VAR a chiamata"
Immagine news Serie A n.2 Ordine: "Arbitri, sì alla separazione delle carriere fra direttori in campo e varisti"
Immagine news Serie C n.3 Matteassi: “Mercato vivace, ma quando le cose vanno bene bisogna stare attenti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Perché Taylor alla Lazio può essere (anche) una grande operazione di marketing
Immagine news Serie A n.2 Como, Fabregas: "Addai si è rifatto male, quanto sta fuori. Noi giriamo tanto la squadra"
Immagine news Serie A n.3 Su Romano c'è il Cagliari, e la Roma apre alla cessione. Spezia e Pescara attendono
Immagine news Serie A n.4 Raspadori sempre più vicino alla Roma. Come sono andati i 6 mesi dell'attaccante a Madrid
Immagine news Serie A n.5 Verona, in arrivo il comunicato su Isaac: è in sede con l'entourage, i dettagli del contratto
Immagine news Serie A n.6 Lecce, nuova idea per il centrocampo. Occhi in Austria: contatti con il Grazer per Fofana
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, primo contratto da professionista per Samuel Wiafe. Accordo fino al 2028
Immagine news Serie B n.2 Monza, Bianco: "Già dalla gara con l'Entella, abbiamo grande opportunità per la vittoria finale"
Immagine news Serie B n.3 Modena, niente cessione per Dellavalle. Il difensore è fuori dal mercato
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Donadoni: "Col SudTirol fondamentali i duelli. Chi arriva qui deve esser motivato"
Immagine news Serie B n.5 Cesena, attesa per la ricapitalizzazione: si accelera per Valoti e Cerri
Immagine news Serie B n.6 Serie B, 19ª giornata: minuto di silenzio per le vittime di Crans-Montana
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, arriva già il primo colpo per Foresti. Accordo con l'Avellino per Panico
Immagine news Serie C n.2 Sorrento, arriva a titolo definitivo dal Crotone l'esterno classe 1994 Federico Ricci
Immagine news Serie C n.3 Guidonia Montecelio, risolto il prestito di Walter Coscia: il giocatore torna alla Gelbison
Immagine news Serie C n.4 Catania, pressing su Mirko Miceli: presentata la prima offerta al Monopoli
Immagine news Serie C n.5 Bellini quarto giocatore in C a toccare quota 10 gol: "Prima, però, gli obiettivi della mia Pianese"
Immagine news Serie C n.6 Il capitano saluta la Triestina. Ionita passa all'Arezzo: contratto fino al 2027
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Genoa, per Allegri vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio Fiorentina
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Fiorentina, sfida ad alta tensione all'Olimpico
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, arriva in prestito dal PSG la norvegese Froya Dorsin
Immagine news Calcio femminile n.2 Simonetti: "Voglio arrivare tra le prime tre con la Lazio Women per andare in Champions"
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women, Kramzar: "Qui posso crescere ancora tanto. E la squadra crescere con me"
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, Della Peruta va in prestito al Feyenoord. Dove ritrova la sorella
Immagine news Calcio femminile n.5 La Juventus Women saluta Cascarino. La calciatrice passa in prestito al West Ham
Immagine news Calcio femminile n.6 Como Women, ceduta Katja Schroffenegger a titolo definitivo alla Ternana
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)