Catania, pressing su Mirko Miceli: presentata la prima offerta al Monopoli
Il Catania lavora per rinforzare la difesa in vista della seconda parte di stagione. Tra i profili seguiti con maggiore insistenza spicca quello di Mirko Miceli, difensore del Monopoli già nel mirino rossazzurro in passato e cresciuto proprio nel vivaio etneo.
Secondo quanto riportato da Catanista.com, il club siciliano avrebbe formulato un'offerta da circa 40mila euro per il cartellino del giocatore, puntando sulla volontà del calciatore di tornare a vestire la maglia rossazzurra. Il Monopoli, però, non ha fretta di chiudere: il club pugliese dispone di una clausola per il rinnovo automatico e vorrebbe monetizzare di più dalla cessione per garantirsi maggiore margine di manovra sul mercato.
La trattativa appare complessa e destinata a protrarsi. Il nodo principale resta l'individuazione di un sostituto da parte del Monopoli.
