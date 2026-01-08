TMW Guendouzi lascia la Lazio. Le immagini della sua partenza per Istanbul

Matteo Guendouzi lascia la Lazio. Il centrocampista è arrivato in questi minuti all'aeroporto di Ciampino, pronto per imbarcarsi sul volo privato organizzato dal Fenerbahce per portarlo a Istanbul, dove firmerà il suo nuovo contratto. La Lazio, nel frattempo, ha già trovato il suo sostituto andando a chiudere per Kenneth Taylor dell'Ajax per circa 15 milioni di euro.

Il giocatore nella serata di ieri ha giocato la sua ultima partita con la maglia della Lazio sulle spalle, gara terminata 2-2 contro la Fiorentina. Il tutto nonostante la sua cessione al club turco fosse oramai definita in tutti i suoi dettagli, con la Lazio che per il suo cartellino incasserà 27 milioni di euro più ulteriori 2 di bonus. A margine della sfida, il francese ha salutato commosso lo stadio Olimpico ed i tifosi della Lazio, pronto per la nuova avventura professionale.

Nel post gara, anche il presidente Claudio Lotito ha commentato l'operazione di mercato, spiegando così il principio che ha portato alla sua cessione: "L'esperienza mi dice che i calciatori che non vogliono restare non devono essere trattenuti. Castellanos voleva andar via, così come Guendouzi, per questo li abbiamo lasciati andare e loro sono stati correttissimi nei loro comportamenti. Sono stati attratti da altri progetti tecnici e da altre offerte economiche".