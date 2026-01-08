Vicenza, Fantoni ad un passo dall'addio: vicina la chiusura con la Virtus Verona
Il Vicenza si prepara a una possibile uscita nel reparto difensivo.
Stando a quanto riportato da TrivenetoGoal, Nicolas Fantoni è infatti a un passo dal lasciare il club biancorosso: la trattativa con la Virtus Verona è ormai in fase avanzata e potrebbe chiudersi a breve.
Il centrale era già finito nel mirino del club rossoblù durante la scorsa estate e ora i dialoghi hanno trovato nuova vita, fino ad arrivare ai dettagli finali dell’operazione.
Un movimento che consentirebbe a Fantoni di trovare maggiore continuità (zero presenze in biancorosso nella prima metà di campionato), mentre il Vicenza valuta eventuali aggiustamenti alla rosa in vista della seconda parte di stagione.
