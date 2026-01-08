Venezia, colpo dalla Norvegia: fatta per l'arrivo di Farji dallo Stromsgodset
In attesa dell'ufficialità per Giuseppe Ambrosino, attaccante per il quale c'è già un accordo con il Napoli, il Venezia batte un altro colpo sul mercato.
Secondo quanto riportato da TrivenetoGoal, infatti, la società lagunare avrebbe chiuso per l'approdo alla corte di Giovanni Stroppa di Marko Farji, esterno offensivo classe 2004.
Il giocatore di origini irachene, arriverà in Italia a titolo definitivo dallo Stromsgodset, compagine della seconda serie norvegese.
Farji (21), cresciuto nelle giovanili del club con sede nella città di Drammen, situata a 40 km da Oslo, nella sua esperienza in prima squadra ha messo a referto 75 presenze e 12 gol.
