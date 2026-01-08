Ufficiale Il capitano saluta la Triestina. Ionita passa all'Arezzo: contratto fino al 2027

La notizia era già nell'aria, quella contro l'Alcione sarebbe stata la sua ultima gara con l'attuale casacca, e così è stato: Artur Ionita saluta la Triestina, e passa all'Arezzo nel Girone A di Serie C, firmato con gli amaranto un contratto valevole fino al 30 giugno 2027.

Questa, la nota della formazione alabardata:

"US Triestina Calcio 1918 comunica di aver ceduto a titolo definitivo all'Arezzo, il diritto alle prestazioni sportive di Artur Ioniță.

Arrivato a Trieste lo scorso febbraio, tra la seconda parte del passato campionato e la prima parte dell'attuale stagione, il centrocampista moldavo ha totalizzato 32 presenze con 9 reti e un assist, indossando anche la fascia di capitano.

Ad Artur, esempio di professionalità e di dedizione alla causa, il club rivolge il ringraziamento per l'impegno quotidianamente profuso, insieme al più sincero e sentito in bocca al lupo per il prosieguo della sua prestigiosa carriera".

Ha fatto chiaramente eco anche il comunicato della compagine toscana: "La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla U.S. Triestina Calcio 1918 il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Artur Ioniță. Classe 1990, il giocatore ha sottoscritto un contratto con il club amaranto fino al 30 giugno 2027. Cresciuto calcisticamente nello Zimbru Chișinău, Ioniță ha poi intrapreso un quadriennio di alto livello con l’Aarau, in Svizzera, prima di approdare in Italia. Dal 2014/15 al 2020/21 ha militato stabilmente in Serie A, totalizzando 221 presenze, 14 gol e 12 assist tra campionato e Coppa Italia con le maglie di Hellas Verona, Cagliari e Benevento. Con il club campano ha disputato anche la stagione 2021/22 in Serie B, collezionando 41 presenze, 2 reti e 1 assist tra campionato, playoff e Coppa Italia. Nelle due annate successive ha proseguito in cadetteria vestendo le maglie di Pisa e Modena, con un bilancio complessivo di 26 gare, 1 gol e 1 assist, prima del passaggio al Lecco. Con la Triestina, in questo avvio di stagione, ha realizzato 5 reti, l’ultima delle quali contro l’Alcione Milano. Nel suo prestigioso curriculum figurano inoltre 81 presenze (di cui 17 con la fascia da capitano) e 5 gol con la Nazionale moldava, oltre al riconoscimento di Calciatore moldavo dell’anno, ottenuto nel 2014 e nel 2019".