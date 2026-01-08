Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Guendouzi, il Fenerbahce ha battuto ogni record di spesa. Un'altra volta dopo sei mesi

© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 09:08Serie A
Raimondo De Magistris

Mateo Guendouzi nella serata di ieri ha giocato la sua ultima partita con la maglia della Lazio. Il centrocampista francese non s'è risparmiato e non è stato risparmiato nonostante la cessione al Fenerbahce già definita circa 24 ore fa e nella sfida conclusasi 2-2 contro la Fiorentina è rimasto in campo fino al triplice fischio. Poi il saluto commosso a quelli che per due anni e mezzo sono stati i suoi tifosi e il post social della Lazio per rendere omaggio a uno dei migliori calciatori dell'era recente biancoceleste.
Stamattina Guendouzi parte per Istanbul, alle 13.30 lo sbarco in Turchia per firmare una operazione da 27 milioni di euro più due di bonus. "Lui e Castellanos volevano già andare via in estate", ha dichiarato ieri in conferenza stampa Claudio Lotito che ha ceduto entrambi in meno di una settimana incassando una sessantina di milioni. "Guendouzi pensavo che fosse uno dei sette/otto su cui porre le basi per il futuro. Noi siamo una realtà che quando arrivano offerte di quelle dimensioni diventa difficile. Capisco anche le difficoltà", ha aggiunto l'allenatore Maurizio Sarri che presto si ritroverà a disposizione al posto del francese il classe 2002 olandese Kenneth Taylor.

Guendouzi da oggi sarà un nuovo calciatore del Fenerbahce. Un acquisto non banale per la società di Istanbul, tutt'altro. Il classe '99 diventerà infatti il calciatore più pagato della storia della squadra turca. Ventisette milioni di euro più due di bonus rappresentano il nuovo record di spesa che supera nettamente quanto versato in estate nelle casse del Benfica per Kerem Aktürkoğlu. Quest'ultimo, attuale numero 9 della rosa, lo scorso 1° settembre fu pagato 22.5 milioni di euro.
Scivola sul gradino più basso del podio il centravanti marocchino attualmente impegnato in Coppa d'Africa Youssef En-Nesyri, calciatore che nell'estate 2024 fu pagato poco meno di 20 milioni di euro. Poi via via tutti gli altri: da Dorgeles Nene a Cenguz Under, passando per Dani Guiza, Emmanuel Emenike fino a Sofyan Amrabat e Diego Carlos, difensore acquistato lo scorso gennaio dall'Aston Villa per 12 milioni di euro e prestato al Como la scorsa estate.

Il trasferimento di Guendouzi testimonia insomma che per il calcio turco sono tempi floridi. La scorsa estate il Galatasaray ha definito l'operazione più onerosa di sempre acquistando dal Napoli Victor Osimhen per 75 milioni di euro. Oggi il Fener ne spenderà 30 per Guendouzi, dopo averne spesi una novantina in estate. Sono per distacco i club più facoltosi di Turchia e non a caso anche in questa stagione si stanno contendendo la Super Lig: dopo 17 giornate hanno tre punti di distanza.

Editoriale di Marco Conterio
