Juventus, in dirittura d'arrivo la cessione di Peyraud-Magnin: giocherà nel Denver Summit

Con sei mesi d’anticipo la portiera Pauline Peyraud-Magnin lascerà la Juventus per volare negli Stati Uniti e vestire la maglia del Denver Summit, club che dalla prossima stagione prenderà parte alla National Women’s Soccer League (il massimo campionato statunitense) assieme a un’altra neonata franchigia come il Boston Legacy.

La nazionale francese ha avuto il via libera dal club bianconero e, come riporta Tuttojuve.com, nei prossimi giorni firmerà con il suo nuovo club. Le parti infatti stanno definendo gli ultimi dettagli prima della fumata bianca che comunque non appare in pericolo. Peyraud-Magnin dunque lascerà la Juventus e l’Italia dopo quattro stagioni e mezzo in cui ha collezionato oltre 130 presenze e messo in bacheca da protagonista due Scudetti, 2 Supercoppe Italiane e tre Coppa Italia. Un palmares che potrebbe aumentare se sarà ancora in rosa per la finale di Supercoppa in programma domenica contro la Roma. Quella potrebbe infatti essere l’occasione per salutare il pubblico bianconero.

La Juventus comunque non tornerà sul mercato e darà fiducia a Danielle De Jong, che già in questa stagione è stata spesso preferita alla francese soprattutto in campionato, come titolare con Alessia Capelletti e Lysianne Proulx a rivestire i ruoli di seconda e terza scelta.