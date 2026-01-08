Cesena, attesa per la ricapitalizzazione: si accelera per Valoti e Cerri

Il Cesena resta in attesa del via libera definitivo per operare sul mercato senza vincoli. I 422mila euro necessari alla ricapitalizzazione sono stati bonificati, ma la società bianconera attende ancora l'approvazione della commissione indipendente sui conti. Solo dopo il semaforo verde il club potrà muoversi con maggiore libertà nella campagna acquisti.

Valoti in pole, Cerri resta un'opzione

Il nome più caldo, come riporta il Corriere Romagna, è quello di Mattia Valoti, centrocampista offensivo 32enne della Cremonese, andato in doppia cifra per tre volte in Serie B. Il giocatore sta discutendo la buonuscita con i grigiorossi e potrebbe firmare un contratto di 18 mesi con il Cesena, eventualmente con opzione fino al 2028.

Sul fronte attacco, invece, torna d'attualità Alberto Cerri del Como. Il centravanti 29enne ha dato la propria disponibilità al trasferimento, ma l'ostacolo principale resta l'ingaggio elevato. L'operazione potrebbe decollare solo se il Como si accollasse buona parte dello stipendio fino a giugno, con successivo prolungamento a cifre sostenibili per i romagnoli.