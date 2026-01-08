Ufficiale
Como Women, ceduta Katja Schroffenegger a titolo definitivo alla Ternana
F.C. Como Women comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive della calciatrice Katja Schroffenegger alla Ternana Women.
Il Club desidera ringraziare Katja per l’impegno profuso e le augura le migliori soddisfazioni professionali per il prosieguo della sua carriera.
