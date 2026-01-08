Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Bellini quarto giocatore in C a toccare quota 10 gol: "Prima, però, gli obiettivi della mia Pianese"

Bellini quarto giocatore in C a toccare quota 10 gol: "Prima, però, gli obiettivi della mia Pianese"
Claudia Marrone
Oggi alle 13:03Serie C
Claudia Marrone

Una Serie C, quella attuale, dove sono pochi i calciatori che hanno toccato o superato quota 10 gol, ma tra questi - ed è solo il quarto a farlo - c'è Leonardo Bellini della Pianese, che ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "Mi fa molto piacere essere tra questi pochi, i 10 gol erano un obiettivo che mi ero prefissato ma non pensavo di raggiungerlo così presto. Ora però non voglio accontentarmi, spero di arrivare in fondo facendo ancora molto di più, ma la classifica marcatori non la guardo molto perché contano prima gli obiettivi della squadra. Solo una volta che saranno raggiunti quelli, potrò pensare a qualche sfizio - se così si può dire - personale".

Ed ecco quindi la nota agli obiettivi di gruppo, con la conferma che - al netto della classifica più che soddisfacente - rimane la salvezza: "In questo secondo tra i pro non siamo una sorpresa, è vero, ma ci sono stati tanti cambiamenti, quindi non facile confermarsi: per questo parliamo di salvezza, con la quota della stessa che adesso, forse, è un po' inferiore ai 43-45 punti canonici. A ogni modo, se la raggiungeremo con largo anticipo, penseremo a centrare i playoff. Senza mai peccare di presunzione".

Quindi concordi con mister Birindelli, quando ha detto che il difficile arriverà adesso, giusto?
"Assolutamente sì. Non ci sono più sorprese in questa seconda parte di stagione, le squadre si rinforzano, anche sotto di noi, quindi dobbiamo farci trovare impreparato. Ci siamo guadagnati uno spazio di serenità, quello è vero, ma adesso dobbiamo dare ancora di più, curando meglio aspetti tecnici e di gioco. Il tempo e il modo di lavorare non mancano".

A tal proposito, nell'intervista di presentazione, hai parlato di Piancastagnaio come di un realtà nella quale si può lavorare benissimo. Confermi?
"Senza alcun dubbio. Può sembrare una frase fatta ma si lavora bene e in serenità, e i risultati non sono un caso. Qui si fa il professionista tutto il giorno, e non è mai una cosa scontata".

Ma come vi state preparando per la prossima sfida?
"Quella di Carpi sarà una trasferta difficile, i biancorossi hanno forse avuto un lieve calo nell'ultimo periodo ma sono una squadra forte, che gioca bene. Noi, però, abbiamo voglia di rivalsa dopo il ko dell'andata, e vogliamo anche mantenere la striscia positiva che stiamo portando avanti".

Di sicuro la vittoria sull'Ascoli in apertura di 2026 aiuta. Vincere è sempre bello, ma farlo contro una delle candidate alla B ha forse un altro sapore...
"Quella contro i bianconeri è una vittoria che deve pesare in senso positivo. Quando si batte una squadra di quel calibro ci sono due strade: o si cavalca l'entusiasmo o ci si sente troppo belli e bravi. Noi, però, non vogliamo rimanere scottati, quindi continuiamo sulla scia dell'entusiasmo ma anche della consapevolezza, perché sappiamo adesso che possiamo dare fastidio a chiunque se giochiamo in un certo modo".

Dopo cinque anni a Poggibonsi hai fatto il salto in C. Che bilancio tracci, dopo questi primi mesi in categoria?
"A Poggibonsi stavo benissimo, categoria per categoria ho sempre deciso di rimanere lì, era divenuta casa, ma quando è arrivata la chiamata delle Pianese era il momento giusto per provare a fare il salto. Mi son messo in gioco con la massima umiltà, e qui impatto positivo, anche grazie a tutto l'ambiente che mi ha permesso di adattarmi in tempi celeri. Spero di continuare così".

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
La Top 11 del Girone B di Serie C: Bellini abbatte il muro dell'Ascoli La Top 11 del Girone B di Serie C: Bellini abbatte il muro dell'Ascoli
Pianese, Bellini si presenta: "Felice di essere qui, voglio ripagare la fiducia" Pianese, Bellini si presenta: "Felice di essere qui, voglio ripagare la fiducia"
Pianese, per l'attacco arriva Bellini: "Le aspettative stagionali sono alte" Pianese, per l'attacco arriva Bellini: "Le aspettative stagionali sono alte"
Altre notizie Serie C
Bellini quarto giocatore in C a toccare quota 10 gol: "Prima, però, gli obiettivi... Esclusiva TMWBellini quarto giocatore in C a toccare quota 10 gol: "Prima, però, gli obiettivi della mia Pianese"
Il capitano saluta la Triestina. Ionita passa all'Arezzo: contratto fino al 2027 UfficialeIl capitano saluta la Triestina. Ionita passa all'Arezzo: contratto fino al 2027
Vicenza, Fantoni ad un passo dall'addio: vicina la chiusura con la Virtus Verona Vicenza, Fantoni ad un passo dall'addio: vicina la chiusura con la Virtus Verona
Foggia, arriva in prestito dal Bologna il classe 2005 Lorenzo Menegazzo UfficialeFoggia, arriva in prestito dal Bologna il classe 2005 Lorenzo Menegazzo
Matteassi: “Mercato vivace, ma quando le cose vanno bene bisogna stare attenti" TMW RadioMatteassi: “Mercato vivace, ma quando le cose vanno bene bisogna stare attenti"
Triestina dopo due anni Ionita verso l'addio: il moldavo vicino all'Arezzo Triestina dopo due anni Ionita verso l'addio: il moldavo vicino all'Arezzo
Salernitana, Iervolino tuona: "Giù le mani da Daniele Faggiano e Giuseppe Raffaele"... Salernitana, Iervolino tuona: "Giù le mani da Daniele Faggiano e Giuseppe Raffaele"
Benevento, a volte ritornano: sanniti pronti a riabbracciare Luca Caldirola Benevento, a volte ritornano: sanniti pronti a riabbracciare Luca Caldirola
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il progetto di Comolli è chiaro e può cambiare il mercato di gennaio. Il prossimo passo della rivoluzione solo in estate. David, la gestione del club e di Spalletti: chapeau
Le più lette
1 Milan-Genoa, le probabili formazioni: torna Pulisic. Fullkrug ancora in panchina
2 Serie A, 19ª giornata LIVE: torna la coppia Pulisic-Leao. Vardy dal 1'
3 Torino-Udinese, le probabili formazioni: Zapata più di Simeone. Runjaic conferma tutti
4 Cremonese-Cagliari, le probabili formazioni: Sanabria cerca spazio. Torna dal 1' Borrelli
5 Il progetto di Comolli è chiaro e può cambiare il mercato di gennaio. Il prossimo passo della rivoluzione solo in estate. David, la gestione del club e di Spalletti: chapeau
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Atalanta, accelerata per Giovane dopo addio di Brescianini. Obiettivo primario per Palladino
Immagine top news n.1 Lazio scatenata, definito anche l'arrivo di Taylor: atteso nella capitale già questa sera
Immagine top news n.2 Fiorentina, è fatta per Brescianini, le cifre. L'obbligo scatterà in caso di salvezza
Immagine top news n.3 Guendouzi lascia la Lazio. Le immagini della sua partenza per Istanbul
Immagine top news n.4 Guendouzi, il Fenerbahce ha battuto ogni record di spesa. Un'altra volta dopo sei mesi
Immagine top news n.5 Torino, asse di mercato col Napoli: sondaggio per Obaretin e piace anche Marianucci
Immagine top news n.6 Il duro sfogo di Lotito: "Devo prendere una mitragliatrice e sparare a tutta la classe arbitrale?"
Immagine top news n.7 Palladino risolleva l'Atalanta: andata chiusa a 28 punti (e nuovi record con la Dea)
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
Immagine news podcast n.2 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Immagine news podcast n.3 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
Immagine news podcast n.4 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Matteassi: “Mercato vivace, ma quando le cose vanno bene bisogna stare attenti"
Immagine news Altre Notizie n.2 Gasperini-Roma, che succede ora? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Pianese, l'agente di Ercolani: "Attenzionato anche da club di Serie B"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'Atalanta affonda su Giovane. Che può essere pagato con la cessione di due esuberi
Immagine news Serie A n.2 Il Galatasaray non ha ancora affondato il colpo per Frattesi. Inter e giocatore aspettano
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina e Roma dialogano per Baldanzi: nei discorsi tra club può rientrare anche Fortini
Immagine news Serie A n.4 Krstovic è risorto in anticipo. Palladino sa come far rendere le punte, anche all'Atalanta
Immagine news Serie A n.5 Lazio, brutto episodio ieri sera in Monte Mario: battibecco acceso tra Lotito e un tifoso
Immagine news Serie A n.6 Inter, nuovo prestito per Stabile e De Pieri: sono vicinissimi all'approdo a Bari
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, nome nuovo per la mediana: piace Faticanti della Juventus Next Gen
Immagine news Serie B n.2 Venezia, colpo dalla Norvegia: fatta per l'arrivo di Farji dallo Stromsgodset
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, Manfredi a Bogliasco: confronto con staff e vertice in Prefettura
Immagine news Serie B n.4 Venezia, due rinnovi in arrivo: Svoboda e Busio verso la firma
Immagine news Serie B n.5 Frosinone, Alessandro Selvini passa in prestito al Forlì fino al termine della stagione
Immagine news Serie B n.6 Serie B, gli arbitri della 19ª giornata: Frosinone-Catanzaro a Dionisi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Bellini quarto giocatore in C a toccare quota 10 gol: "Prima, però, gli obiettivi della mia Pianese"
Immagine news Serie C n.2 Il capitano saluta la Triestina. Ionita passa all'Arezzo: contratto fino al 2027
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, Fantoni ad un passo dall'addio: vicina la chiusura con la Virtus Verona
Immagine news Serie C n.4 Foggia, arriva in prestito dal Bologna il classe 2005 Lorenzo Menegazzo
Immagine news Serie C n.5 Matteassi: “Mercato vivace, ma quando le cose vanno bene bisogna stare attenti"
Immagine news Serie C n.6 Triestina dopo due anni Ionita verso l'addio: il moldavo vicino all'Arezzo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Genoa, per Allegri vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio Fiorentina
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Fiorentina, sfida ad alta tensione all'Olimpico
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Della Peruta va in prestito al Feyenoord. Dove ritrova la sorella
Immagine news Calcio femminile n.2 La Juventus Women saluta Cascarino. La calciatrice passa in prestito al West Ham
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women, ceduta Katja Schroffenegger a titolo definitivo alla Ternana
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, in dirittura d'arrivo la cessione di Peyraud-Magnin: giocherà nel Denver Summit
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, doppia uscita in prestito: Libran va al Servette, Ferraresi alla Res Roma
Immagine news Calcio femminile n.6 È la settimana di Juventus-Roma: domenica 11 gennaio la finale di Supercoppa Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)