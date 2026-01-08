La lettura post Verona di Milinkovic: "Zero problemi di approccio, forse eravamo stanchi"

Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, è intervenuto a Radio CRC dopo il pareggio col Verona. Queste le sue principali dichiarazioni, a partire dal primo gol segnato dai gialloblù: "Devo rivederlo, però sappiamo che il Verona è molto bravo in situazioni di contropiede simili, sono circostanze che possono capitare. Loro le cercano. Nel primo tempo non c'è stato un problema di approccio, siamo tutti molto professionali. Forse c'è un po' di stanchezza, ma precisamente non so cosa non abbia funzionato".

Sulla rimonta nel secondo tempo: "Quando mettiamo la giusta cattiveria in campo, diventiamo una squadra molto forte".

Sui 4 clean sheet di fila: "Siamo una squadra che difende insieme, difendiamo sempre in 11, quindi non credo che i 4 clean sheet siano dipesi dal cambio modulo".

Sugli infortunati: "Non vediamo l'ora che rientrino gli infortunati, perché è tosta giocare ogni tre giorni. Contro il Verona eravamo pochi, quindi anche per il mister, in termini di sostituzioni, non è semplice".

Su Inter-Napoli: "Sono le partite più belle da giocare, quindi credo che siano anche quelle più facili da preparare. Sono le partite più importanti del campionato e le giochi a testa alta".