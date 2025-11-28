Lazio, il cambio in lista e l'indizio di mercato: Hysaj destinato a partite già a gennaio
La Lazio si prepara alla delicata trasferta di San Siro contro il Milan con un centrocampo in piena emergenza. L’infortunio di Danilo Cataldi - lesione di primo grado al polpaccio, stop previsto tra le due e le tre settimane - ha costretto il club a modificare la lista, reinserendo Dele-Bashiru.
Il nigeriano, in procinto di partire per la Coppa d’Africa, rappresenta l’ultima sostituzione consentita fino a fine stagione, mercato a parte. A farne le spese è Elseid Hysaj, escluso dall’elenco e destinato a lasciare Roma già a gennaio. A scriverlo è l'edizione romana del Corriere della Sera.
Contro il Milan, però, il nuovo reintegrato non partirà dal 1’. Maurizio Sarri ha scelto di affidarsi a Matías Vecino per il ruolo di regista: una mossa obbligata e non priva di rischi. L’uruguaiano ha giocato da titolare solo tre volte in tutto il 2025, frenato da continui problemi muscolari. Nonostante ciò, la società ha deciso di rinnovargli il contratto subito dopo l’annuncio del blocco del mercato, consapevole dell’importanza che il tecnico attribuisce a un suo vecchio pupillo già ai tempi dell’Empoli.
