Marani: "La riforma Zola sta producendo i suoi effetti. La C è seguita da oltre 5 milioni di tifosi"

Presentata questo pomeriggio nella sala delle conferenze del Viola Park Rocco Commisso la partership fra la Lega Pro e Cattolica. A prendere la parola è stato il presidente della Lega Pro Matteo Marani:

"Tre anni di accordo insieme ad uno dei brand più importanti nel mondo assicurativo, rappresenta le nostre vite e la tutela oltre al mondo dei giovani a noi molto caro, mi fa piacere che in prima fila ci sia Gianfranco Zola che ha firmato la riforma Zola inerente i giovani. Tra le cose più importanti è quella di tutela dei ragazzi, fa piacere questo rinnovo con Cattolica, è stata tra la prime aziende ad affiancarci in questo nuovo corso con Gianfranco. Si è costruita una solida amicizia contraddistinta da unione di forze e collaborazione, con la finalità di fornire un servizio importante ai nostri giocatori. Con Cattolica stiamo esaminando ulteriori sinergie inerente il nostro personale è una serie di voci importanti. Abbiamo iniziato questo percorso nel nome della Fiorentina, c'è commozione nel ritornare in questo luogo dove un anno e mezzo fa ci ospitò il club viola guidato da Joe Barone. Sono soddisfatto del fatto che questo accordo verrà prolungato fino alla fine del mio mandato. Per fare quest'accordo ci abbiamo messo cinque minuti proprio perchè c'è grande unità d'intenti. Con tutti i parter c'è l'idea di fare un viaggio insieme, abbiamo 60 società molte di loro entrano nel mondo cattolica. Siamo orgogliosi di presentare questa realtà a Cattolica

A proposito della realtà di terza serie ha aggiunto: "Cinque milioni circa di tifosi che seguono la serie C, i tifosi stanno tornando negli stadi e anche in questo senso ci sono numeri molto confortanti. Gli ascolti sono buoni, ci sono molti ragazzi in campo e indice di crescita di giovani in campo. La riforma sta producendo i suoi effetti, l'obiettivo è di fungere da laboratorio e ci piace farlo attraverso l'assicurazione in tutti i sensi di Cattolica".