Serie C, la Dolomiti Bellunesi batte 1-0 l'Inter U23 nel recupero della 14ª giornata
Successo importantissimo per la Dolomiti Bellunesi, che batte 1-0 l'Inter U23 nel recupero della 14ª giornata. Decide la rete di Agosti dopo 15 minuti di gioco. Con questa vittoria la formazione dolomitica sale a 18 punti ed esce dalla zona playout.
SERIE C, RECUPERI 14ª GIORNATA
GIRONE A
Dolomiti Bellunesi-Inter U23 1-0
15' Agosti
Classifica - Vicenza 42, Brescia 30, Lecco 30, Cittadella 28, Alcione Milano 27, Inter U23 26, Pro Vercelli 23, Trento 20, Renate 20, Giana Erminio 20, Novara 19, Dolomiti Bellunesi 18, Lumezzane 17, Arzignano 17, AlbinoLeffe 17, Ospitaletto 15, Pergolettese 14, Virtus Verona 13, Pro Patria 12, Triestina -5
N.B. – Triestina penalizzata di 23 punti
