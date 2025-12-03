Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Orsato: "Con l'FVS quasi azzerate le espulsioni degli allenatori. C'è più collaborazione"

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 21:34Serie C
Daniel Uccellieri

Daniele Orsato, designatore della CAN C, è intervenuto ai microfoni di Sky.

«Un bilancio dei primi mesi con l’FVS? Estremamente positivo. Ringrazio i miei arbitri, che sono passati da dirigere senza tecnologia a confrontarsi con uno schermo: faccio loro i complimenti. A inizio stagione avevamo auspicato che l’allenatore diventasse una sorta di collaboratore dell’arbitro; in questi mesi abbiamo notato che le espulsioni degli allenatori sono praticamente azzerate, perché non partono più a protestare. Ora sono concentrati sul chiedere la card o meno per far rivedere l’azione all’arbitro. Questo ha portato a una collaborazione nuova tra allenatori e arbitri».

È più complicato per gli arbitri mantenere la centralità con il VAR?
«Credo che la centralità sia rimasta: l’arbitro prende sempre la decisione. Non penso ci sia una delegittimazione del suo ruolo. Abbiamo molti giovani che devono fare esperienza e, con il tempo, avremo una nuova generazione di arbitri».

Quanto è complicato il lavoro del varista?
«Io il VAR non l’ho mai fatto, perché non ero capace di farlo. È un ruolo molto difficile: bisogna essere portati, bisogna avere voglia e stimoli per farlo. Gli errori sono fisiologici e bisogna accettarli».

C’è tanta confusione sui falli di mano.
«È sempre stato l’aspetto tecnico più difficile. Rimarrà complicato: il regolamento va applicato. Modificarlo spetta agli enti competenti, noi cerchiamo solo di farlo rispettare».

