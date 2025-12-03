Gimenez resta? Il Milan cerca comunque un centravanti: spunta anche Pellegrino

Nonostante i malumori e un avvio complicato, Santi Gimenez non lascerà il Milan a gennaio. A garantirlo è Rafaela Pimenta, agente del centravanti messicano, intervenuta ai microfoni di ESPN per spegnere le voci su un possibile addio anticipato. Gimenez, frenato da un infortunio e chiuso dalle scelte tecniche di Massimiliano Allegri - che privilegia il tandem Leao-Pulisic e considera Nkunku la principale alternativa - avrebbe attirato l’interesse di Sunderland e West Ham. Il giocatore, inoltre, gradirebbe un’esperienza in Premier League. Ma l’agente è stata categorica: “Che la Premier lo desideri non mi sorprende. Ma l’idea che lasci il Milan non esiste”.

Ad ogni modo il Milan guarda comunque al mercato per rinforzare l’attacco in vista della seconda parte di stagione. Sul taccuino della dirigenza compaiono profili di esperienza e rendimento immediato. Torna di moda il nome di Niclas Füllkrug, 32 anni, già seguito nella scorsa stagione. Al West Ham il suo spazio si è ridotto e l’attaccante, in vista del Mondiale, cerca minuti e centralità per rientrare stabilmente nel giro della Nazionale tedesca.

L’altro nome caldo - scrive il Corriere della Sera - è quello di Mateo Pellegrino, protagonista con il Parma e uno dei punti fermi della squadra emiliana. Con i suoi oltre 190 centimetri, rappresenta un riferimento ideale per far salire la squadra e garantire peso offensivo. Resta da capire, però, quanto il Parma sia disposto a privarsi di un elemento chiave nella lotta salvezza.