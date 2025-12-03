L'Inter vola ai quarti di Coppa Italia in scioltezza: 5-1 al Venezia nel segno dei bomber

L'Inter vola ai quarti di finale di Coppa Italia, ipotecando il passaggio del turno già nel primo tempo contro il Venezia: tre gol nei primi 45', altri due nella ripresa e il finale è 5-1. Di Diouf, Thuram (doppietta), Esposito e Bonny le reti di marca nerazzurra; Sagrado a segno per il gol della bandiera dei lagunari. Una partita senza storia, praticamente un'esibizione nerazzurra per 70 minuti. Il Meazza applaude una squadra brillante, cinica e trascinata da un reparto offensivo devastante: Inter ai quarti con autorità.

Turnover e avvio diesel

Chivu opta per un ampio turnover: Martinez sostituisce Sommer tra i pali, Diouf prende il posto dell’infortunato Dumfries sulla destra, mentre Carlos Augusto rileva Dimarco sulla fascia mancina. In attacco riposa Lautaro, con la coppia Esposito-Thuram obbligata dal recupero non completo di Bonny. L’avvio, però, è sorprendente: il Venezia tiene in mano il pallino del gioco nei primi 15 minuti, pur senza creare vere occasioni.

La prima volta di Diouf, poi i cannonieri

L’Inter aspetta, si compatta e poi colpisce. Al 18’, Frattesi accende la gara con una splendida incursione centrale, serve Diouf in area e il francese firma il suo primo gol in Italia: 1-0 e Meazza in festa. Passano appena due minuti e i nerazzurri raddoppiano: Pio Esposito riceve al limite e lascia partire un destro magnifico che termina all’incrocio, terza rete stagionale per il giovane attaccante. L’Inter, ormai padrona del campo, cala il tris al 27’: recupero palla, verticalizzazione di Zielinski e Marcus Thuram che scarica un destro potente e preciso dal limite. Una mezz’ora devastante ribalta un avvio complicato: Inter avanti 3-0 e Venezia stordito.

Ancora Thuram: è doppietta

L’Inter riparte nella ripresa esattamente da dove aveva chiuso il primo tempo: dominando. E dopo appena pochi minuti cala il poker. Al 48’, infatti, arriva il 4-0 firmato ancora da Marcus Thuram, che completa una serata da protagonista assoluto. Frattesi sfonda sulla destra e pennella un cross perfetto per il francese, che svetta in area e di testa non lascia scampo al portiere del Venezia. Doppietta personale e partita virtualmente in ghiaccio.

Botta e risposta per il 5-1 finale

Il Venezia prova comunque a restare dentro il match e trova il gol della bandiera. Sagrado calcia dall’interno dell’area, il tiro viene deviato in maniera decisiva da Carlos Augusto e beffa Martinez: è 4-1, con i lagunari che accorciano approfittando dell’unica vera sbavatura difensiva nerazzurra. Ma la squadra di Chivu non abbassa l’intensità e continua a produrre gioco. Arriva anche il 5-1: splendida sponda di Mkhitaryan e destro potente dal limite di Ange-Yoan Bonny, entrato per gestire le rotazioni in attacco. La conclusione del francese è precisa e imparabile, certificando una vittoria larga e meritata dell’Inter.