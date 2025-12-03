Frosinone, Castagnini: "Sognare non costa nulla, faremo di tutto per restare in alto"

Renzo Castagnini, direttore sportivo del Frosinone, ha parlato a margine della cena di Natale organizzata dal Centro Coordinamento Club Frosinone Calcio, soffermandosi sul momento positivo della squadra.

«Siamo lì, abbiamo una bella classifica e siamo tutti felici» ha dichiarato. «Si sta iniziando a sognare, e sognare non costa nulla. L’unica promessa che possiamo fare è che daremo tutto per restare in alto. Se poi non ci riusciremo, pazienza: ma faremo di tutto per rimanere lì». Queste le sue parole riportate da AleFrosinone.it