Frosinone, Castagnini: "Sognare non costa nulla, faremo di tutto per restare in alto"
TUTTO mercato WEB
Renzo Castagnini, direttore sportivo del Frosinone, ha parlato a margine della cena di Natale organizzata dal Centro Coordinamento Club Frosinone Calcio, soffermandosi sul momento positivo della squadra.
«Siamo lì, abbiamo una bella classifica e siamo tutti felici» ha dichiarato. «Si sta iniziando a sognare, e sognare non costa nulla. L’unica promessa che possiamo fare è che daremo tutto per restare in alto. Se poi non ci riusciremo, pazienza: ma faremo di tutto per rimanere lì». Queste le sue parole riportate da AleFrosinone.it
Altre notizie Serie B
Esclusiva TMWPescara, Corazza: "Con il Bari non è l'ultima spiaggia ma dobbiamo fare punti per forza"
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
Le più lette
1 Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
Ora in radio
Primo piano
Coppa Italia, il tabellone: Juventus-Atalanta il primo quarto di finale in attesa delle sfide di gennaio
Serie A
Inter, Chivu spiega i pochi minuti per Frattesi: "Merita di più, ma ha avuto problemini non comunicati"
Serie B
Serie C
Marani: "La riforma Zola sta producendo i suoi effetti. La C è seguita da oltre 5 milioni di tifosi"
Pronostici
Calcio femminile