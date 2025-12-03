TMW Prima di Lucca il Napoli ci ha provato per Bonny. Pastorello: "Inter la più determinata"

Il centravanti Ange-Yoan Bonny è stato uno dei grandi protagonisti di questa prima parte di stagione dell'Inter. Arrivato la scorsa estate dal Parma per 23 milioni di euro più tre di bonus, l'attaccante francese classe 2003 fin da subito s'è rivelato qualcosa di più di una alternativa al connazionale Marcus Thuram: "Non sono così sorpreso sul suo inserimento in una rosa così importante - ha dichiarato ai nostri microfoni il suo procuratore Federico Pastorello -. Non mi sorprende perché dal punto di vista qualitativo, tecnico e tattico Bonny ha qualcosa in più. Oggi la sfida è quella di riconfermarsi e continuare a fare bene, il ragazzo è serio e ha grandi valori. Sono convinto che darà una grossa mano all'Inter fino alla fine della stagione".

Bonny fino a questo momento ha collezionato 17 presenze, ha realizzato quattro gol e ha fornito sei assist vincenti. Un bottino di tutto rispetto per un calciatore che l'Inter ha ufficializzato il 5 luglio, agli albori dell'ultima finestra di calciomercato, dopo aver battuto la concorrenza di diversi club tra cui il Napoli: "Sì è vero, in Italia anche il Napoli era molto interessato anche se poi alla fine non hanno mai affondato. Abbiamo avuto diversi contatti anche con club di Premier, ma alla fine credo la differenza l'abbia fatto il direttore Ausilio. Ha subito fatto capire al ragazzo che sarebbe stato il suo unico obiettivo e poi alla fine la scelta è stata abbastanza semplice".

Alle 19.15 l'intervista integrale a Federico Pastorello a cura di Raimondo De Magistris e Niccolò Ceccarini