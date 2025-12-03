Lega Pro, accordo di tre anni con l'Agenzia Generale Cattolica di Firenze

Lega Pro e l’Agenzia Generale Cattolica di Firenze sono liete di annunciare il rinnovo del proprio accordo per i prossimi 3 anni: l’Agenzia sarà Insurance partner della Serie C.

Un rapporto consolidato e proficuo dove la collaborazione ha dato vita a numerose iniziative all’interno degli stadi della Serie C e in tutto il territorio italiano, grazie al radicamento del campionato dei giovani che coinvolge tante città.

La partnership – presentata nella Media Center del Viola Park Rocco Commisso – sarà un punto di riferimento per le realtà associate della Lega Pro, proseguendo nel percorso intrapreso che ha fatto registrare un grande riscontro da parte di club e calciatori, e per la città di Firenze, al centro della collaborazione siglata tra le due realtà del capoluogo toscano. Nella stagione sportiva 2024-25 sono stati 2.339 i professionisti assicurati, di cui 174 apprendisti professionisti, e 7092 giovani di serie assicurati per la Serie C.

“Come Generali e Cattolica, siamo da sempre vicini al territorio, con iniziative rivolte al mondo della salute, del benessere e della longevità: lo sport rappresenta un elemento che unisce questi aspetti fondamentali della vita umana ed è per noi un canale naturale per essere “partner di vita” dei nostri clienti, accompagnandoli nelle loro esigenze di protezione, grazie al lavoro quotidiano dei nostri agenti e consulenti” ha dichiarato Marco Lamola, Direttore Vendite di Cattolica.

“Il rinnovo triennale di questo accordo strategico con l’Agenzia Generale Cattolica di Firenze – ha commentato il Presidente della Serie C, Matteo Marani – è motivo di grande soddisfazione per Lega Pro, che mira a fornire servizi vantaggiosi alle proprie associate. Insieme all’Agenzia, che ringrazio per aver creduto nel nostro progetto, abbiamo lavorato sinergicamente instaurando un rapporto di fiducia reciproca. Proseguiremo nel percorso comune tracciato all’inizio della nostra collaborazione”.

“Il legame dell’Agenzia di Firenze con il mondo del calcio, la Lega Pro e la Fiorentina, nasce e si consolida dalla condivisione degli stessi valori: la promozione di stili di vita sani, la protezione delle persone in ogni attività, lo sguardo al futuro e il forte attaccamento alla città. Siamo felici di continuare il percorso con la Lega Pro per i prossimi tre anni, certi di poter dare il nostro contributo alla carriera di professionisti e giovani leve” ha dichiarato Luca Amendola dell’Agenzia Generale di Cattolica di Firenze.