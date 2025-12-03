TMW Zola: “Serie C fondamentale per i giovani, senza non sarei arrivato in Nazionale”

Gianfranco Zola ha parlato dal Viola Park di Firenze a margine della conferenza stampa di presentazione della partnership fra la Serie C e Cattolica Assicurazioni: "Importantissimo avere dei brand consolidati, significa che credono nel nostro progetto e ci fa piacere".

La riforma Zola come procede?

"Va bene, siamo contenti. Rispetto a quando è partita i giovani che arrivano dal settore giovanile sono raddoppiati. Siamo agli inizi, il nostro obiettivo non è solo raddoppiare il numero ma anche la qualità. Per fare questo serve lavoro e impegno, qualche risultato si inizia a vedere. Io ho fatto un percorso simile a quello dei giovani della C, senza settore giovanile di una big. Ho dovuto studiare un percorso alternativo e senza la Serie C non sarei diventato un giocatore della Nazionale. Capisco l'importanza di questo percorso, stiamo cercando di creare le condizioni migliori possibili".