TMW Radio Budoni: "Inter, Vicario è cresciuto tanto. Juve, Yildiz non può giocarle tutte"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Riccardo Budoni.

Inter, Vicario possibile obiettivo. Che ne pensa?

"Da quando è andato in Inghilterra il suo rendimento è cresciuto. E' maturato come portiere. In Inghilterra il livello di gioco in area è peggiore che in Italia, il portiere deve confrontarsi dei giganti anche. Forse vuole tornare in Italia, perché come rendimento è sempre stato uno oltre la media, ha dato tanto sicurezza alla squadra. Penso voglia tornare e per questo l'Inter si è fatta sotto".

Che cosa dice sui giovani italiani?

"Il problema principale è quello che vogliono le società. Se queste supportano il lavoro di un tecnico, che lavora bene con i giovani e a prescindere dai risultati, perché i giovani devono comunque poter crescere. I giovani devono essere messi nelle condizioni di poter emergere".

L'infortunio di Vlahovic farà esplodere David?

"E' un giocatore che non scopriamo adesso. Il compito di Spalletti è quello di dare serenità nel gruppo, anche tra i vari giocatori. Mi preoccupa che sia solo Yildiz che possa cambiare la Juve. Ma non possiamo pensare che non salti partite e che le giochi tutte. Dovrà trovare Spalletti altre soluzioni. E se trova David, sarebbe importante".