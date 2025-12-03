Bari in crisi, Di Cesare: "Mi sento responsabile, ma con Vivarini ne usciremo"

Valerio Di Cesare, vice-direttore sportivo del Bari, è intervenuto in conferenza stampa a margine della presentazione del nuovo allenatore dei biancorossi, Vincenzo Vivarini. Queste le sue parole riportate da Pianetabari.com.

“Il confronto è quotidiano. I calciatori sono dispiaciuti, perché quando prendi una batosta i calciatori devono per forza reagire. Dobbiamo assolutamente uscire da questa situazione, già a partire da domani in una partita fondamentale“.

“Sono 10 anni che sto qua e ne ho vissute tante, sono il primo ad essere dispiaciuto per quello che sta accadendo“.

“Garantisco, come ho fatto nel giorno del mio addio al calcio, massima trasparenza e impegno. Sono il primo a essere insoddisfatto, mi sento tanto responsabile. Sono convinto insieme a Vivarini di poterne uscire. La paura di perdere la credibilità da calciatore l’ho messa in preventivo, ma come già detto sto garantendo massimo impegno e trasparenza”.