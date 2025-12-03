Ravenna, Braida: "Siamo ambiziosi, col tempo potremo ambire a livelli importanti"

Ariedo Braida, vicepresidente del Ravenna, è intervenuto ai microfoni di Sky.

«Siamo ambiziosi, abbiamo voglia ed entusiasmo. Il presidente Cipriani ha un progetto chiaro, la società è solida e sostenuta da imprenditori seri. Vogliamo costruire strutture che permettano al club di ambire a determinati livelli: servirà tempo, ma sviluppare questi progetti è fondamentale».

Viola è l'ultimo colpo del Ravenna?

«Il calcio ti dà delle opportunità e non bisogna perderle. Qui c’è entusiasmo, voglia e risorse: tutti gli ingredienti per permettere alla società di puntare a traguardi importanti».

Nel calcio ora si scelgono i giocatori con l’algoritmo.

«Tutti usiamo la tecnologia. I numeri sono numeri, la matematica non è un’opinione; ma come dico sempre, gli algoritmi non hanno né cuore né occhi, mentre i calciatori sì. Noi uomini abbiamo emozioni: questo è fondamentale. Serve occhio e talento per capire che il calcio è una magia, e certe cose gli algoritmi non le vedono».

Il Milan ha bisogno di un centravanti?

«Sono milanista da sempre: auguro al Milan di vincere tutto. Allegri sa quello che fa, ha riportato la disciplina che prima mancava. Se avesse un centravanti importante, aiuterebbe la squadra a raggiungere i traguardi che i tifosi si aspettano».

C’è un dirigente di oggi che le piace?

«Dipende dalle squadre che vanno bene. Dove le cose funzionano è perché ci sono dirigenti bravi, dove non funzionano evidentemente no. Per scegliere i giocatori serve un talento innato: ci sono direttori sportivi che ovunque vadano fanno sempre bene. Questo è il mio pensiero».