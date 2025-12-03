Napoli, Conte: "Ci serve sempre alta intensità. Bene i quarti, ci mancavano da 5 anni"

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato a SportMediaset dopo il successo ai rigori contro il Cagliari che ha regalato agli azzurri l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia: "E' stata veramente lunga, quelli che sono andati sul dischetto sono stati veramente bravi. Il fatto che si sia prolungata dimostra la bravura e la freddezza, in quei momenti devi avere grande personalità. Una partita in cui i ragazzi hanno fatto bene, abbiamo preso questo gol in modo fortuito su un rimpallo con McTominay. Per il resto è stata comunque una partita in cui si è visto dall'inizio dei ragazzi promettenti come Vergara e Ambrosino, poi tanti non giocavano da tempo… E aver rivisto Spinazzola in campo per 90 minuti è stato importante. Noi sappiamo che da qui a gennaio ci sarà da fare di necessità virtù, tutto ciò che arriverà lo dovremo prendere con grande entusiasmo".

Milinkovic rigorista?

"Se lo abbiamo inserito come settimo rigorista è perché conosciamo le sue qualità... E' stato molto bravo, lui è uno che anche quest'anno ha parato tanti rigori ma i ragazzi del Cagliari sono stati bravi".

Se il Napoli cala di intensità rischia di subire…

"Sicuramente i bassi ritmi non ci appartengono. Quando lo facciamo diventiamo prevedibili. Serve sempre alta intensità, anche se tanti venivano da una partita non giocata dopo tanto tempo, quindi ci sta che qualcuno sia calato alla lunga. Abbiamo cercato di riequilibrare le cose con i cambi e abbiamo avuto occasioni per segnare. Non arrivavamo ai quarti da 5 anni, quindi ci prendiamo il buono".

Ora arriva la Juventus, in una sfida particolare per tutti.

"E' una partita, ci sono 3 punti in palio. Sappiamo di affrontare una grande squadra, io conosco benissimo la storia della Juventus quindi ci sarà grandissimo rispetto, anche se poi cercheremo di portare i 3 punti dalla nostra parte".

La prestazione di Lucca?

"Ha fatto gol, si è impegnato, può continuare a lavorare e a migliorare".