La FIFA aiuta i club europei, malumore in Africa. Caso Roma: ok Ndicka, si attende per El Aynaoui

La FIFA in soccorso dei club europei. In mattinata, la confederazione mondiale ha reso noto di aver “tagliato” il periodo di rilascio obbligatorio dei giocatori in vista della prossima Coppa d’Africa: inizialmente, le squadre avrebbero dovuto liberare i propri tesserati già dall’8 dicembre, mentre adesso il periodo scatterà solo dal 15 del mese, ad appena sei giorni dal via alla competizione, previsto il 21 dicembre.

Una svolta che fa felici diverse squadre del Vecchio Continente, dato che in questo modo avranno a disposizione i propri calciatori per la settimana di coppe europee e per un’ulteriore giornata di campionato. La novità, fa sapere la FIFA, è arrivata “a seguito di proficue consultazioni” e “grazie allo spirito di solidarietà dimostrato dalla CAF”, la confederazione africana. Di fatto, a spingere in tal senso è stata soprattutto la EFC, un tempo ECA, l’associazione che rappresenta le principali società calcistiche europee. Si tratta di una deroga al regolamento generale, che in realtà sembra aver lasciato un po’ di malumore (eufemismo) tra i commissari tecnici di diverse nazionali coinvolte, infastiditi di fronte alla cedevolezza della FIFA, che d’altra parte sconta nei rapporti con l’Europa il “peccato” originale di aver avallato il ritorno della competizione alla collocazione tra dicembre e gennaio, per evitare sovrapposizioni con il Mondiale per club. Diverse federazioni africane, peraltro, avevano già organizzato amichevoli e/o prenotato strutture, per giorni nei quali non avranno più a disposizione i propri calciatori.

Caso Roma. Tutti felici, quindi, con qualche eccezione. È per esempio quella della Roma, che giocherà con il Como lunedì 15 dicembre e della regola non può beneficiare in via automatica, dato che dovrebbe fare a meno di Ndicka (Costa d’Avorio) ed El Aynaoui (Marocco). Sempre la FIFA, però, ha lasciata aperta la possibilità di “discussioni bilaterali in buona fede per trovare soluzioni individuali adeguate”. Come a dire: mettetevi d’accordo. Ed è quello che i club interessati dovranno fare: la Roma non è l’unica, dato che in Premier League il 15 si giocherà Manchester United-Bournemouth, mentre in Liga ci sarà Rayo Vallecano-Betis. Quanto ai giallorossi, la dirigenza ha già trovato l’accordo con la Costa d’Avorio per Ndicka, che sarà regolarmente a disposizione di Gasperini per la sfida con Fabregas. Si attende invece, ma c’è fiducia, la risposta del Marocco per El Aynaoui.