TMW Mainoo, il Napoli pronto ad accelerare. Goretzka resta il sogno

Il Napoli è sempre alla ricerca di un centrocampista da aggiungere alla rosa viste anche le assenze per infortunio di De Bruyne e Anguissa. Manna sta pensando a vare soluzioni. È chiaro che se ci dovesse essere l’opportunità di inserire un giocatore di spessore e di livello internazionale il club azzurro non si farebbe trovare impreparato.

È il caso di Goretzka, che a giugno andrà in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. Al momento non ci sono i presupposti per fare questo tipo di operazione ma se si aprisse uno spiraglio il Napoli sarebbe pronto ad entrare in azione. E così ecco che l’ipotesi più probabile resta quella che porta a Mainoo del Manchester United. L’idea degli azzurri sarebbe quella di impostare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il giocatore ha già dato la sua disponibilità, probabilmente tra un paio di settimane la situazione sarà più chiara.

Il Napoli non perde però di vista neppure la pista Pellegrini. I discorsi per il rinnovo con la Roma non registrano novità e quindi la questione futuro è più che mai aperta. Complicate anche altre possibilità. A cominciare da Frattesi, che l’Inter non ha intenzione di cedere nel mercato di gennaio. Stesso discorso pure per Atta, che sta disputando una grande stagione nell’Udinese e almeno fino a giugno rimarrà in bianconero. Infine l’ultimo nome da monitorare è quello di Frendrup anche se la valutazione del Genoa è decisamente alta.