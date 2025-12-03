Women's EURO 2029 si disputerà in Germania. Ceferin: "Sarà un torneo indimenticabile"

Women's EURO 2029 si disputerà in Germania: il Comitato Esecutivo UEFA ha assegnato l'organizzazione dell'evento alla Federcalcio Tedesca (DFB) nella riunione di oggi.

La decisione è stata comunicata dal presidente UEFA Aleksander Čeferin nel corso di una speciale cerimonia, con la DFB che è stata scelta al termine di un processo che ha visto anche la candidatura della Federcalcio Polacca e una candidatura congiunta delle federazioni danese e svedese.

"Desidero ringraziare sinceramente tutte e tre le delegazioni candidate per il loro instancabile lavoro e impegno durante tutto il processo. Ogni candidatura ha mostrato visione e un lavoro di squadra eccezionale tra federazioni nazionali, governi ed esperti locali, tutti ispirati dal punto di riferimento stabilito dalla Svizzera la scorsa estate", ha dichiarato il presidente Čeferin. "Congratulazioni alla Germania – non vediamo l’ora di vivere un torneo indimenticabile nell’estate del 2029!"

Il torneo a 16 squadre si disputerà in otto sedi in Germania:

Cologne Stadium (Colonia)

BVB Stadion Dortmund (Dortmund)

Düsseldorf Arena (Düsseldorf)

Frankfurt Arena (Francoforte)

Niedersachsenstadion (Hannover)

Leipzig Stadium (Lipsia)

Munich Football Arena (Monaco di Baviera)

Wolfsburg Arena (Wolfsburg)