Union Brescia, Pasini: "Società solida, c'è tutto per fare bene. Progetto triennale per la B"

Giuseppe Pasini, presidente dell’Union Brescia, ha parlato ai microfoni di Sky:

«Abbiamo lasciato qualche punto per strada, forse potevamo fare qualcosa di meglio, ma abbiamo avviato un programma triennale. Ovviamente speriamo di arrivare in Serie B prima del previsto, ma come detto si tratta di un progetto nuovo. La società è solida e ci sono tutte le condizioni per fare bene».

Un bresciano a Brescia?

«Mi sono messo a disposizione e penso di avere un po’ di esperienza da offrire. Abbiamo ritrovato l’orgoglio dei bresciani nel coinvolgersi nel calcio».

Lo sfogo dopo la gara con l’Ospitaletto?

«Tenevamo molto a quella partita, ci servivano i tre punti per continuare a inseguire il Vicenza, ma abbiamo sbagliato la gara».

Mister Diana?

«Lo scorso anno ha stabilito il record di punti, anche se avevamo davanti Padova e Vicenza. Vive questo momento con grande responsabilità da bresciano. Abbiamo subito qualche infortunio di troppo, ma sono fiducioso. Guardiamo avanti e speriamo che davanti possano esserci qualche passo falso».