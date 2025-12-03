TMW Radio Lorenzo Amoruso: "Fiorentina, ripartire col 4-2-3-1 e un'altra mentalità"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore Lorenzo Amoruso, che ha commentato il momento in casa Fiorentina: "Da agosto dico che è una squadra incompleta. Era un mercato da 6. Erano partiti con altri obiettivi, non ha preso nessun esterno e per questo è incompleta. Pensare che questa squadra mantenesse gli stessi standard dello scorso anno era pura follia, perché ripetersi è impossibile. Un'alternativa dovevi averla, ossia sorprendere gli avversari. Come? Con uomini che ti creano superiorità numerica. E in questa squadra sei troppo schematico, facile da leggere. Fa fatica a tirare perchè è semplice leggerla. Tutto è andato bene lo scorso anno, ma questa squadra non ha creato nulla, perché era palla a Kean.

Devi avere uomini che ti fanno la differenza per mantenere certi standard. Come ne vieni fuori? Il cambio modulo può darti qualcosa, perchè questa squadra non è fatta per difendere a tre dietro, c'è poca personalità. Il 4-2-3-1 potrebbe essere buono, con tenere bloccati i due terzini, perché non regge questa squadra la spinta ai lati. Due centrocampisti come Mandragora, Nicolussi o Sohm, poi davanti qualcuno che ti può saltare l'uomo come Fazzini, Gudmundsson, e poi Kean davanti. Non puoi fare altro. Oggi devi cominciare a pensare positivo, ma con la mentalità della squadra che è in zona retrocessione. Credo che la Fiorentina non abbia ancora cambiato l'atteggiamento in campo. Sono ancora convinti di essere una squadra forte, ed è sbagliato. Così vai in Serie B".