Comitato Esecutivo UEFA: all’Italia l’organizzazione dell’Europeo Under 19 Femminile 2029

Oggi alle 19:19Calcio femminile
Il Comitato Esecutivo UEFA, che si è riunito oggi a Nyon, ha assegnato all'Italia l'organizzazione della fase finale dell'Europeo Under 19 Femminile del 2029. Saranno l'Abruzzo e le Marche a ospitare l'evento, che si disputerà in Italia per la seconda volta: la prima fu nel 2011, quando in Emilia-Romagna le Azzurrine furono eliminate in semifinale dalla Norvegia. Un risultato, quello di 14 anni fa, eguagliato quest'anno dalla squadra guidata da Nicola Matteucci, che dopo la splendida avventura in Polonia (che è valsa un posto nel Mondiale Under 20 2026) proprio ieri ha conquistato l'accesso al Round 2 di qualificazione all'Europeo 2026.

Quattro le sedi di gara, due per regione, con la FIGC che organizzerà l'evento in collaborazione con la Regione Abruzzo e la Regione Marche: l'Europeo Under 19 Femminile si giocherà allo stadio ‘Guido Angelini’ di Chieti, al ‘Bruno Recchioni’ di Fermo, al ‘Pavone-Mariani’ di Pineto e al ‘Riviera delle Palme’ di San Benedetto del Tronto.

“L’organizzazione della fase finale del campionato europeo Under 19 è un riconoscimento importante per la FIGC e per l’intero movimento femminile italiano – dichiara il presidente Gabriele Gravina –. Nel percorso di sviluppo che abbiamo intrapreso, ospitare una manifestazione il cui interesse è in costante crescita rappresenta un tassello fondamentale, in grado di generare un considerevole volano per l’attività e una ricaduta positiva sui territori coinvolti. Alle amministrazioni di Abruzzo e Marche va il mio personale ringraziamento per la visione e per la disponibilità che hanno manifestato. Come Federazione crediamo molto in questa progettualità e ci faremo trovare pronti per questo prestigioso appuntamento”.

Contestualmente, il Comitato Esecutivo ha assegnato alla Germania l’organizzazione dell’Europeo femminile 2029, e deciso le sedi degli Europei giovanili 2028 e 2029, che saranno le seguenti:

UNDER 17 FEMMINILE
2028: Belgio
2029: Turchia

UNDER 19 FEMMINILE
2028: Portogallo
2029: Italia

UNDER 17 MASCHILE
2028: Lituania
2029: Moldova

UNDER 19 MASCHILE
2027: Cechia
2028: Bulgaria
2029: Paesi Bassi

