Ternana Women, Erzen: "Mix di emozioni affrontare la Fiorentina. Daremo il meglio"

Domenica prossima la Ternana Women sarà impegnata nel match sul campo della Fiorentina, al ViolaPark. Sulla sfida contro le figliate si è espressa, tramite i microfoni di Tag24 Umbria, Kaja Erzen, ex della sfida:

"In questo ambiente non ci fanno mancare nulla. Sono molto attenti a tutte le cose: se hai qualche esigenza c’è sempre qualcuno a disposizione. La persona viene prima dell’essere calciatrice. La squadra è cresciuta, ha fatto un po’ di esperienza. Ci concentriamo a lavorare nei dettagli e sull’attenzione.

Domenica sarà una partita tosta contro una grande squadra e un top club. Ma noi faremo di tutto per ottenere il massimo dalla partita. Ci stiamo preparando al meglio. Per me sarà un mix di emozioni. Sarà emozionante tornare al Viola Park, ma allo stesso tempo rimango concentrata sul presente, sulla partita e sul nostro obiettivo. Hanno molte calciatrici esperte che possono fare la differenza. Starà a noi cercare di limitarle il più possibile".